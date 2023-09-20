Не уступает Одри Хепберн: гламурный образ королевы Испании Летиции произвел фурор в Мадриде (фото)
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Новый выход Летиции в стильном платье восхитил всех
К появлению королевы Испании Летиции на публике каждый раз прикованы взгляды, особенно, к ее стильным нарядам. На этот раз 51-летняя супруга короля Филиппа VI выбрала образ в стиле культовой Одри Хепберн.
Как сообщает "Телеграф", королевская пара Испании присутствовала на открытии сезона в Королевском театре (Мадрид) во вторник, 19 сентября 2023 года. Первым спектаклем стала "Медея" Луиджи Керубини.
Так, Летиция появилась в Мадриде в образе а-ля Одри Хепберн. Черное платье от испанского бренда The 2nd Skin без рукавов, юбка А-силуэта до щиколоток и подчеркнутая ремнем линия талии обеспечили королевской особе роскошный вид.
Дополняют наряд королевы Летиции стильные туфли Manolo Blahnik, черный клатч и серебристые украшения. Голливудского шика наряду придают роскошные локоны.
Супруг Летиции, 55-летний король Испании Филипп VI выбрал для похода в театр классический образ. На нем черный костюм, белая рубашка и галстук.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что королева Испании нередко восхищает стильными нарядами. Летиция сохраняет отличную форму, которую умело подчеркивает в своих образах.