Не уступает Одри Хепберн: гламурный образ королевы Испании Летиции произвел фурор в Мадриде (фото)

Новый выход Летиции в стильном платье восхитил всех

К появлению королевы Испании Летиции на публике каждый раз прикованы взгляды, особенно, к ее стильным нарядам. На этот раз 51-летняя супруга короля Филиппа VI выбрала образ в стиле культовой Одри Хепберн.

Как сообщает "Телеграф", королевская пара Испании присутствовала на открытии сезона в Королевском театре (Мадрид) во вторник, 19 сентября 2023 года. Первым спектаклем стала "Медея" Луиджи Керубини.

Так, Летиция появилась в Мадриде в образе а-ля Одри Хепберн. Черное платье от испанского бренда The 2nd Skin без рукавов, юбка А-силуэта до щиколоток и подчеркнутая ремнем линия талии обеспечили королевской особе роскошный вид.

Дополняют наряд королевы Летиции стильные туфли Manolo Blahnik, черный клатч и серебристые украшения. Голливудского шика наряду придают роскошные локоны.

Королева Летиция в Мадриде. Фото: Getty Images

Стильный образ. Фото: Getty Images

Аксессуары и украшения. Фото: Getty Images

Летиция произвела фурор. Фото: Getty Images

Ремень подчеркнул тонкую талию. Фото: Getty Images

Супруг Летиции, 55-летний король Испании Филипп VI выбрал для похода в театр классический образ. На нем черный костюм, белая рубашка и галстук.

Королевская чета Испании. Фото: Getty Images

Роскошная пара. Фото: Getty Images

Летиция и Филипп блистали на красной дорожке. Фото: Getty Images

Ранее "Телеграф" рассказывал, что королева Испании нередко восхищает стильными нарядами. Летиция сохраняет отличную форму, которую умело подчеркивает в своих образах.