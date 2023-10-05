С сине-желтой лентой на груди: Кейт Миддлтон пообщалась с украинскими беженцами (фото)

Жена будущего короля Великобритании встретилась с маленькими украинцами

Принцесса Уэльская известна своими стильными выходами в свет. Недавно даже в тюрьму Кейт Миддлтон пришла в брендовом деловом костюме. Однако для благотворительных целей, на которых присутствуют дети, супруга принца Уильяма делает предпочтение простым, элегантным нарядам.

В среду, 4 октября, будущая королева-консорт Великобритании встретилась с украинскими беженцами, в том числе и с детьми, которым пришлось покинуть родную страну из-за полномасштабного вторжения россии. На ней были обычные серые брюки, вязаная жилетка и белая рубашка.

Мероприятие прошло в общественном центре Vsi Razom ("Всі Разом") в торговом центре Lexicon в городе Бракнелл. Кейт была ознакомлена с благотворительной работой, которую проводит организация по поддержке тех, кто прибыл в этот район из Украины в результате продолжающейся войны с оккупантами.

Кроме обсуждений проблем и потребностей беженцев в Англии, Миддлтон также весело провела время с маленькими украинцами. На мастер-классе 41-летняя принцесса Уэльская своими руками создала сине-желтое ленту, которую затем прикрепила к одежде на груди.

Кейт Миддлтон на мастер-классе с украинскими беженцами. Фото: Getty Images

41-летняя принцесса прикрепила сине-желтую ленту на одежду. Фото: Getty Images

Жена принца Уильяма подарила маленькими украинцам лучик надежды. Фото: Getty Images

Кейт Миддлтон вышла с общественного центра с букетом полевых цветов в цветах украинского флага. Фото: Getty Images

Ранее Кейт Миддлтон "засветилась" в пиджаке бренда Zara. А до этого жена принца Уильяма повеселила публику, надев спасательный жилет на авиабазе в Англии.