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В платье с ручной росписью: 54-летняя Джей Ло показала глубокое декольте в розовом образе (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Автор
Американская певица и актриса Дженнифер Лопес Новость обновлена 02 октября 2023, 13:49
Американская певица и актриса Дженнифер Лопес. Фото Getty Images

Знаменитость вручила премию своему личному тренеру

Американская знаменитость Дженнифер Лопес успела летом насладится отпуском в Италии, а теперь приступила к своим светским обязанностям. На днях 54-летняя артистка посетила мероприятие, на котором продемонстрировала элегантный стиль в брендовом платье.

В воскресенье, 1 октября, Джей Ло посетила пятую церемонию награждения Daytime Beauty Awards, посвященной науке о красоте, здоровье и благополучии, которое проходило в Лос-Анджелесе, Калифорния. Лопес имела честь вручить награду за выдающиеся достижения в фитнесе своему давнему тренеру по фитнесу Трейси Андерсон.

На певице было оригинальное платья модного бренда Back Mai цвета слоновой кости с глубоким V-образным вырезом, пышной юбкой и красивым розовым цветочным принтом. Наряд был расписан вручную.

Свой образ звезда дополнила клатчем от Rodo, розовыми туфлями с острым носком на каблуке и бриллиантовыми серьгами. Волосы Дженнифер собрала в аккуратный пучок.

дженнифер лопес в платье
Дженнифер Лопес в платье от Back Mai. Фото: Getty Images
джей ло в цветочном платье
И не скажешь, что знаменитости 54 года. Фото: Getty Images
дженнифер лопес на сцене
Фото: Getty Images

Ранее мы писали про гламурную парочку — Джорджа и Амаль Клуни. Супруги вышли в свет в черно-белых образах.

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#Стиль #Джей Ло #Дженнифер Лопес