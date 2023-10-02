У сукні з ручним розписом: 54-річна Джей Ло показала глибоке декольте у рожевому образі (фото)

Знаменитість вручила премію своєму особистому тренеру

Американська знаменитість Дженніфер Лопес встигла влітку насолодитися відпусткою в Італії, а тепер приступила до своїх світських обов’язків. Днями 54-річна артистка відвідала захід, на якому продемонструвала елегантний стиль у брендовій сукні.

У неділю, 1 жовтня, Джей Ло відвідала п’яту церемонію нагородження Daytime Beauty Awards, присвяченій науці про красу, здоров’я та благополуччя, яке проходило в Лос-Анджелесі, Каліфорнія. Лопес мала честь вручити нагороду за визначні досягнення у фітнесі своєму давньому тренеру з фітнесу Трейсі Андерсон.

На співачці була оригінальна сукня модного бренду Back Mai кольору слонової кістки з глибоким V-подібним вирізом, пишною спідницею та красивим рожевим квітковим принтом. Вбрання було розписано вручну.

Свій образ зірка доповнила клатчем від Rodo, рожевими туфлями з гострим носком на підборах та діамантовими сережками. Волосся Дженніфер зібрала в акуратний пучок.

Дженніфер Лопес у сукні від Back Mai. Фото: Getty Images

І не скажеш, що знаменитості 54 роки. Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

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