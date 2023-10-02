Зрадницю України навряд чи пустять до рідних на батьківщину. У неї тут уся сім’я

Скандальна співачка Анна Дзюба, яка виступає під сценічним псевдонімом Anna Asti, офіційно отримала громадянство країни-агресорки росії. У січні цього року зрадниця України вільно їздила з путіністом Філіпом Кіркоровим Америкою.

Про те, що Дзюба тепер росіянка, пишуть росЗМІ. "Українська співачка отримала паспорт РФ. Зробити це було нескладно з того часу, як артистка вийшла заміж за громадянина Росії", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наприкінці 2021 року, під час інтерв’ю а-ля російській опозиціонерці Ксенії Собчак, розповідаючи про свій український паспорт, артистка заявила, що не поспішає змінювати українське громадянство і зараз вона задоволена своїм положенням. Після весілля Дзюбі було дозволено тимчасове проживання в росії, і вона планувала згодом отримати дозвіл на проживання. Але сьогодні вже отримала паспорт країни-агресорки.

У тому ж інтерв’ю Анна Асті заявила, що сподівається приїхати до рідних, зокрема до мами. До слова, Анна Дзюба народилася у Черкасах.

"З російським паспортом я можу і не потрапити на в Україну одного разу. А там у мене вся родина, яку я часто відвідую. Хочу спокійно їздити до мами, обіймати її", — наївно сподівалась зрадниця.

Нагадаємо, що в лютому виконавиця втратила свій бізнес у рф саме через наявність українського паспорта. Мабуть, щоб не втрачати гроші, Дзюба наважилася відмовитись від своєї Батьківщини. З 2020 року вона одружена з російським бізнесменом Станіславом Юркіним.