"Іллі сьогодні - 21": Осадча показала старшого сина і розповіла, де він знаходиться під час війни (фото)

Ведуча повідомила, що її син знаходиться за кордоном

Українська ведуча і колишня модель Катерина Осадча привітала свого старшого сина Іллю з днем народження. Саме 29 вересня хлопцю виповнилось 21 рік. Все це відбувається на фоні новин про скандальний візит до Ігоря Коломойського чоловіка Осадчої, шоумена Юрія Горбунова.

У соцмережі Інстаграм телеведуча поділилась з підписниками архівними фото та новими кадрами з підрослим Іллею та його молодшими братами — Іваном, якому у лютому виповнилось 6 років, та 2-річним Данилом.

"З Днем народження, моя гордість! Іллі сьогодні 21 — вже офіційне повноліття в усьому світі. Ілюша, ти син про якого можна мріяти, ти розсудливий і розумний, уважний і надійний, ти найкращий старший брат і абсолютний приклад для молодших. Іноді мені не віриться, що я мама такого дорослого і самостійного сина", — написала Осадча.

Крім цього ведуча відразу відписала, де зараз знаходиться Ілля і чим займається. За словами Осадчої, її старший син вчиться в Америці на третьому курсі, вивчає IT, зараз вже застосовує свої знання в боротьбі з ворогом, а по закінченню університету повернеться додому.

У 2021 році Ілля став випускником київської приватної школи International School – QSI. Нагадаємо, що 2001 року телеведуча вийшла заміж за бізнесмена та народного депутата від "Партії зелених" Олега Поліщука. У вересні 2002 року народився Ілля. Розлучилася телеведуча із чоловіком у 2004 році.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у серпні Катерина Осадча з'явилась у Нью-Йорку. Водночас її чоловік Юрій Горбунов потрапив у скандал з виїздом за кордон під час воєнного стану.