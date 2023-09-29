"Илье сегодня – 21": Осадчая показала старшего сына и рассказала, где он находится во время войны (фото)

Ведущая сообщила, что ее сын находится за границей

Украинская ведущая и бывшая модель Екатерина Осадчая поздравила своего старшего сына Илью с днем рождения. Именно 29 сентября юноше исполнилось 21 год. Все это происходит на фоне новостей о скандальном визите к Игорю Коломойскому мужа Осадчей, шоумена Юрия Горбунова.

В соцсети Инстаграм телеведущая поделилась с подписчиками архивными фото и новыми кадрами с подросшим Ильей и его младшими братьями — Иваном, которому в феврале исполнилось 6 лет, и 2-летним Данилой.

"С Днем рождения, моя гордость! Илье сегодня 21 — уже официальное совершеннолетие во всем мире. Илюша, ты сын о котором можно мечтать, ты здравомыслящий и умный, внимательный и надежный, ты лучший старший брат и абсолютный пример для младших. Иногда мне не верится, что я мама такого взрослого и самостоятельного сына", – написала Осадчая.

Кроме этого, ведущая сразу отписала, где сейчас находится Илья и чем занимается. По словам Осадчей, ее старший сын учится в Америке на третьем курсе, изучает IT, сейчас уже применяет свои знания в борьбе с врагом, а по окончании университета вернется домой.

В 2021 году Илья стал выпускником киевской частной школы International School – QSI. Напомним, что в 2001 году телеведущая вышла замуж за бизнесмена и народного депутата от "Партии зеленых" Олега Полищука. В сентябре 2002 года родился Илья. Развелась телеведущая с мужем в 2004 году.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в августе Екатерина Осадчая появилась в Нью-Йорке. В то же время ее муж Юрий Горбунов попал в скандал с выездом за границу во время военного положения.