"Не скажешь, что это фото друзей": Марина Боржемская показалась в объятиях мужчины

Звезда заинтриговала нежными объятиями с украинским фотографом

Украинский фитнес-тренер, экс-тренер шоу "Взвешенные и счастливые" Марина Боржемская заинтриговала фотографиями, на которых позирует в объятиях, по ее словам, со своим просто другом. Но поклонники 43-летней звезды увидели на фото больше, чем просто дружбу.

В соцсети Инстаграм Боржемская опубликовала три кадра, на которых она и украинский фотограф Евгений Чернецкий вместе проводят время и нежно обнимаются. "А вы верите в дружбу между мужчиной и женщиной? Делитесь своими историями", — спросила тренер у своих подписчиков.

Фолловеры Марины Боржемской написали в комментариях, что такой дружбы не существует. Они поделились своим опытом и отметили, что рано или поздно кто-то все равно проявит романтические чувства. К тому же, глядя на фото звезды и фотографа, подписчики увидели там больше, чем просто дружбу.

"Ну что вы такое говорите — это настоящая любовь на фотографиях", "Смотря на фото, не скажешь что это фото друзей. Пожалуй, все-таки любофффф", "Вы слишком светитесь от той дружбы, не верю", — пишут в комментариях к фотографиям.

Напомним, что Марина Боржемская ранее была замужем за украинским боксером Вячеславом Узелковым, с которым она прожила в браке 22 года. О разводе звезд стало известно в 2018 году. В браке супруги успели завести двоих детей – дочь Оливию и сына Роберта. В настоящее время экс-супруги не контактируют, а в феврале прошлого года стало известно о женитьбе Узелкова. О его новой избраннице ничего не известно.