Копия бывшей и младше на 29 лет: Венсан Кассель нашел себе новую темнокожую модель (фото, видео)

56-летний актер не может "налюбоваться" новой возлюбленной

После разрыва отношений с французской моделью Тиной Кунаки 56-летний актер Венсан Кассель, похоже, счастлив в новых отношениях.

Поклонники приписывают ему роман с бразильской моделью Нарой Баптистой — и она точная копия Кунаки. Звезда фильма "Красавица и чудовище" (2014) не пропускает ни один пост 27-летней модели в Инстаграме, комментируя ее фото и видео. Кассель пишет, что не может налюбоваться ею и что он — ее.

Также, по информации из сторис актера в соцсети, Кассель и Баптиста вместе посещают мероприятия.

На видео можно увидеть, что пара была вместе на бразильской вечеринке в клубе Renascença в Рио-де-Жанейро: девушка танцует, а актер снимает ее на мобильный телефон.

А 27 сентября Нара выложила в сторис фото знаменитого актера.

Кто такая Нара Баптиста

Нара Баптиста, бразильская модель с австралийскими корнями, участвовала в конкурсе "Мисс Вселенная Австралия 2020" и на данный момент ей 27 лет. Она очень похожа на Тину Кунаки, как фигурами, цветом волос и схожими чертами лица.

Тина Кунаки (на фото слева) и Нара Баптиста (на фото справа)

Нара Баптиста делает откровенные фото

Разница в возрасте между Венсаном и Нарой составляет 29 лет. Похожий возрастной разрыв был и у актера с его бывшей возлюбленной Тиной Кунаки, с которой он вступил в брак в 2018 году и вместе воспитывал четырехлетнюю дочь по имени Амазони. Слухи о проблемах в отношениях звездной пары появились еще в 2021 году, когда Кунаки выложила в соцсети фото, на котором она была изображена в обнимку с неизвестным мужчиной.