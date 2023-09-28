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Копия бывшей и младше на 29 лет: Венсан Кассель нашел себе новую темнокожую модель (фото, видео)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
Тина Кунаки и Венсан Кассель 12 декабря 2022 года во Франции Новость обновлена 28 сентября 2023, 14:54
Тина Кунаки и Венсан Кассель 12 декабря 2022 года во Франции. Фото Getty Images

56-летний актер не может "налюбоваться" новой возлюбленной

После разрыва отношений с французской моделью Тиной Кунаки 56-летний актер Венсан Кассель, похоже, счастлив в новых отношениях.

Поклонники приписывают ему роман с бразильской моделью Нарой Баптистой — и она точная копия Кунаки. Звезда фильма "Красавица и чудовище" (2014) не пропускает ни один пост 27-летней модели в Инстаграме, комментируя ее фото и видео. Кассель пишет, что не может налюбоваться ею и что он — ее.

Также, по информации из сторис актера в соцсети, Кассель и Баптиста вместе посещают мероприятия.

нара баптиста
нара баптиста в купальнике

На видео можно увидеть, что пара была вместе на бразильской вечеринке в клубе Renascença в Рио-де-Жанейро: девушка танцует, а актер снимает ее на мобильный телефон.

А 27 сентября Нара выложила в сторис фото знаменитого актера.

венсан кассель в белой рубашке

Кто такая Нара Баптиста

Нара Баптиста, бразильская модель с австралийскими корнями, участвовала в конкурсе "Мисс Вселенная Австралия 2020" и на данный момент ей 27 лет. Она очень похожа на Тину Кунаки, как фигурами, цветом волос и схожими чертами лица.

тина кунаки нара баптиста
Тина Кунаки (на фото слева) и Нара Баптиста (на фото справа)
Нара Баптиста в нижнем белье
Нара Баптиста делает откровенные фото
Нара Баптиста в белой блузке
Нара Баптиста в юбке
Нара Баптиста топлес
Нара Баптиста в блузке

Разница в возрасте между Венсаном и Нарой составляет 29 лет. Похожий возрастной разрыв был и у актера с его бывшей возлюбленной Тиной Кунаки, с которой он вступил в брак в 2018 году и вместе воспитывал четырехлетнюю дочь по имени Амазони. Слухи о проблемах в отношениях звездной пары появились еще в 2021 году, когда Кунаки выложила в соцсети фото, на котором она была изображена в обнимку с неизвестным мужчиной.

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#Венсан Кассель #Тина Кунаки