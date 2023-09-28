В огромных очках и обтягивающем платье: Кайли Дженнер произвела фурор на Неделе моды в Париже (фото)

Миллиардерша подчеркнула роскошные формы стильным платьем

Американская модель и бизнесвумен, звезда реалити "Семейство Кардашьян" и мама двоих детей Кайли Дженнер посетила Неделю моды в Париже. Знаменитость выбрала наряд в трендовом красном цвете.

Как сообщает "Телеграф", 26-летняя Кайли Дженнер появилась на показе женской одежды Acne Studios Spring/Summer 2024 в рамках Недели моды в Париже 27 сентября 2023 года. Образ звезды произвел фурор.

Так, основательница компании Kylie Cosmetics была одета в ярко-красное платье в пол с длинными рукавами и рюшей внизу. Силуэт русалки эффектно подчеркнул роскошную фигуру Дженнер. Дополняет образ красная сумочка-багет, кожаные туфли в тон и огромные черные солнцезащитные очки.

Кайли Дженнер – одна из самых богатых из семьи Кардашьян. Косметический бизнес позволил ей сколотить миллиардное состояние. От отношений рэпером Трэвисом Скоттом у нее двое детей – пятилетняя дочь Сторми и сын Эйр, которому в феврале исполнился год.

Стильный образ Кайли Дженнер. Фото: Getty Images

Модель произвела фурор. Фото: Getty Images

Очки - акцент образа. Фото: Getty Images

Звезда занимала место в первом ряду. Фото: Getty Images

Ранее "Телеграф" сообщал, что Кайли Дженнер закрутила роман с популярным актером Тимоти Шаламе. Влюбленные скрывали свои отношения, пока их не заметили вместе на концерте Бейонсе.