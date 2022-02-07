Укр

Кайли Дженнер родила второго ребенка: миллиардерша показала первое фото малыша

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
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24-летняя американка сообщила о рождении второго ребенка Новость обновлена 07 февраля 2022, 09:30
24-летняя американка сообщила о рождении второго ребенка

Кайли Дженнер и Трэвис Скотт стали родителями во второй раз

24-летняя модель и предпринимательница Кайли Дженнер сообщила, что вновь стала мамой — американка родила второго ребенка. Напомним, что о беременности миллиардерши стало известно в сентябре прошлого года.

На своей странице в Инстаграме, за которой следят более 309 миллионов человек, Кайли выложила черно-белый снимок, на котором изображена маленькая ручка крохи. До малыша прикасалась теперь уже старшая сестра Сторми.

Ребенок родился 2 февраля. В подписи к фото Кайли проставила синее сердечко, что может означать о рождении сына.

Примечательно, что малыш родился на второй день после рождения своей сестренки — Сторми родилась 1 февраля 2018 года.

Напомним, что отцом второго ребенка, как и первого, стал американский рэпер Трэвис Скотт. На день рождения Сторми Кайли опубликовала черно-белое фото, на котором изображены молодые родители и их первенец.

С Трэвисом Скоттом Дженнер встречалась с апреля 2017 года по сентябрь 2019 года. Позже пара снова сошлась — это случилось в мае 2021 года. До Скотта Кайли находилась в отношениях с рэпером Tyga. Девушка прославилась благодаря участию в съемках телевизионного реалити-шоу "Семейство Кардашьян". Также она является основательницей собственной компании Kylie Cosmetics.

Будучи беременной, в октябре Кайли Дженнер поделилась серией снимков, на которых позирует в ярком наряде. Свой округлый живот девушка подчеркнула с помощью обтягивающего алого комбинезона.

Теги:
#Дети #Кайли Дженнер #Трэвис Скотт
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