Укр

Во всем красном: беременная Кайли Дженнер похвасталась круглым животиком (фото)

Автор
Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
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Кайлі Дженнер ожидает второго ребенка Новость обновлена 08 октября 2021, 13:55
Кайлі Дженнер ожидает второго ребенка

Звезда сейчас находится в радостном ожидании малыша

Звезда реалити-шоу "Семейство Кардашян", 24-летняя американская модель и бизнесвумен Кайли Дженнер, которая подтвердила свою вторую беременность в сентябре этого года, показала заметно округлившийся живот.

В пятницу, 8 октября, младшая из сестер Кардашян и Дженнер разместила серию снимков у себя в Инстаграме, на которых она позирует в ярком красном наряде. Округлившийся живот Кайли подчеркнула с помощью обтягивающего алого комбинезона. Также знаменитость дополнила образ туфлями на высоких каблуках.

Так, пост набрал более 4 миллионов лайков.

Отец будущего ребенка — американский рэпер Трэвис Скотт, с которым Кайли уже воспитывает 3-летнюю дочь Сторми.

Беременная Кайли Дженнер в алом наряде
Беременная Кайли Дженнер в алом наряде
Беременная Кайли Дженнер в алом наряде
Беременная Кайли Дженнер в алом наряде
Беременная Кайли Дженнер в алом наряде
Беременная Кайли Дженнер в алом наряде
Беременная Кайли Дженнер в алом наряде
Беременная Кайли Дженнер в алом наряде
Беременная Кайли Дженнер в алом наряде
Беременная Кайли Дженнер в алом наряде

Напомним, что 24-летняя Кайли Дженнер является основательницей косметической компании Kylie Cosmetics. В прошлом году девушка попала в список самых высокооплачиваемых знаменитостей по версии журнала Forbes.

Теги:
#Беременность #Кайли Дженнер
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