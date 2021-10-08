Во всем красном: беременная Кайли Дженнер похвасталась круглым животиком (фото)

Звезда сейчас находится в радостном ожидании малыша

Звезда реалити-шоу "Семейство Кардашян", 24-летняя американская модель и бизнесвумен Кайли Дженнер, которая подтвердила свою вторую беременность в сентябре этого года, показала заметно округлившийся живот.

В пятницу, 8 октября, младшая из сестер Кардашян и Дженнер разместила серию снимков у себя в Инстаграме, на которых она позирует в ярком красном наряде. Округлившийся живот Кайли подчеркнула с помощью обтягивающего алого комбинезона. Также знаменитость дополнила образ туфлями на высоких каблуках.

Так, пост набрал более 4 миллионов лайков.

Отец будущего ребенка — американский рэпер Трэвис Скотт, с которым Кайли уже воспитывает 3-летнюю дочь Сторми.

Беременная Кайли Дженнер в алом наряде

Беременная Кайли Дженнер в алом наряде

Беременная Кайли Дженнер в алом наряде

Беременная Кайли Дженнер в алом наряде

Беременная Кайли Дженнер в алом наряде

Напомним, что 24-летняя Кайли Дженнер является основательницей косметической компании Kylie Cosmetics. В прошлом году девушка попала в список самых высокооплачиваемых знаменитостей по версии журнала Forbes.