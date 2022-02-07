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Кайлі Дженнер народила другу дитину: мільярдерка показала перше фото малюка

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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24-річна американка повідомила про народження другої дитини Новина оновлена 07 лютого 2022, 08:56
24-річна американка повідомила про народження другої дитини

Кайлі Дженнер та Тревіс Скотт стали батьками вдруге

24-річна модель та підприємниця Кайлі Дженнер повідомила, що знову стала мамою — американка народила другу дитину. Нагадаємо, що про вагітність мільярдерки стало відомо у вересні минулого року.

На своїй сторінці в Інстаграмі, за якою стежать понад 309 мільйонів людей, Кайлі виклала чорно-білий знімок, на якому зображено маленьку ручку малюка. До нього торкалася тепер старша сестра Стормі.

Дитина народилася 2 лютого. У підписі до фото Кайлі проставила синє серце, що може означати народження сина.

Примітно, що малюк народився другого дня після народження своєї сестрички — Стормі народилася 1 лютого 2018 року.

Нагадаємо, що батьком другої дитини, як і першої, став американський репер Тревіс Скотт. На день народження Стормі Кайлі опублікувала чорно-біле фото, на якому зображені молоді батьки та їхній первісток.

З Тревісом Скоттом Дженнер зустрічалася з квітня 2017 року до вересня 2019 року. Пізніше пара знову зійшлася — це сталося у травні 2021 року. До Скотта Кайлі перебувала у стосунках із репером Tyga. Дівчина прославилася завдяки участі у зйомках телевізійного реаліті-шоу "Родина Кардаш’ян". Також вона є фундаторкою власної компанії Kylie Cosmetics.

Бувши вагітною, у жовтні Кайлі Дженнер поділилася серією знімків, на яких позує у яскравому вбранні. Свій округлий живіт дівчина підкреслила за допомогою червоного комбінезона.

Теги:
#Діти #Кайлі Дженнер #Тревіс Скотт
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