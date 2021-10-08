Рус

У всьому червоному: вагітна Кайлі Дженнер похвалилася круглим животиком (фото)

Автор
Тетяна Кармазіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
41
Кайлі Дженнер очікує на другу дитину Новина оновлена 08 жовтня 2021, 13:55
Кайлі Дженнер очікує на другу дитину

Зірка зараз знаходиться в радісному очікуванні малюка

Зірка реаліті-шоу "Сімейство Кардашян", 24-річна американська модель і бізнесвумен Кайлі Дженнер, яка підтвердила свою другу вагітність у вересні цього року, показала помітно кругленький живіт.

У п’ятницю, 8 жовтня, молодша з сестер Кардашян і Дженнер розмістила серію знімків у себе в Інстаграмі, на яких вона позує в яскравому червоному вбранні. Кругленький живіт Кайлі підкреслила за допомогою обтягуючого червоного комбінезона. Також знаменитість доповнила образ туфлями на високих підборах.

Так, пост набрав більше 4 мільйонів лайків.

Батько майбутньої дитини — американський репер Тревіс Скотт, з яким Кайлі вже виховує 3-річну дочку Стормі.

Вагітна Кайлі Дженнер в червоному вбранні
Вагітна Кайлі Дженнер в червоному вбранні
Вагітна Кайлі Дженнер в червоному вбранні
Вагітна Кайлі Дженнер в червоному вбранні
Вагітна Кайлі Дженнер в червоному вбранні
Вагітна Кайлі Дженнер в червоному вбранні
Вагітна Кайлі Дженнер в червоному вбранні
Вагітна Кайлі Дженнер в червоному вбранні
Вагітна Кайлі Дженнер в червоному вбранні
Вагітна Кайлі Дженнер в червоному вбранні

Нагадаємо, що 24-річна Кайлі Дженнер є засновницею косметичної компанії Kylie Cosmetics. У минулому році дівчина потрапила в список найбільш високооплачуваних знаменитостей за версією журналу Forbes.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що вагітна зірка американського кіно Дженніфер Лоуренс продемонструвала випуклий животик.

Теги:
#Вагітність #Кайлі Дженнер
Руслан Стефанчук в Раді
Політика
Стефанчука призначили новим спікером Ради
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Руслан Стефанчук в Раді
Стефанчука призначили новим спікером Ради
Дата публікації
Категорія
Антон Поляков на засіданні Ради 07.10.2021
Нардепа Антона Полякова знайшли мертвим: всі деталі (оновлюється)
Дата публікації
Категорія
Українські пенсіонери знову отримають добавку до пенсії
Пенсійному фонду виділили ще 18,5 млрд гривень: чи чекати нового підвищення пенсій в цьому році
Дата публікації
Категорія
Новий день — новий рекорд: в Україні захворілих на COVID-19 вчетверо більше, ніж видужалих
Новий день — новий рекорд: в Україні захворілих на COVID-19 вчетверо більше, ніж видужалих
Дата публікації
Категорія
Антон Поляков
Офшори Зеленського, зняття Разумкова, смерть Полякова. Страшно подумати, що буде завтра