У всьому червоному: вагітна Кайлі Дженнер похвалилася круглим животиком (фото)
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Зірка зараз знаходиться в радісному очікуванні малюка
Зірка реаліті-шоу "Сімейство Кардашян", 24-річна американська модель і бізнесвумен Кайлі Дженнер, яка підтвердила свою другу вагітність у вересні цього року, показала помітно кругленький живіт.
У п’ятницю, 8 жовтня, молодша з сестер Кардашян і Дженнер розмістила серію знімків у себе в Інстаграмі, на яких вона позує в яскравому червоному вбранні. Кругленький живіт Кайлі підкреслила за допомогою обтягуючого червоного комбінезона. Також знаменитість доповнила образ туфлями на високих підборах.
Так, пост набрав більше 4 мільйонів лайків.
Батько майбутньої дитини — американський репер Тревіс Скотт, з яким Кайлі вже виховує 3-річну дочку Стормі.
Нагадаємо, що 24-річна Кайлі Дженнер є засновницею косметичної компанії Kylie Cosmetics. У минулому році дівчина потрапила в список найбільш високооплачуваних знаменитостей за версією журналу Forbes.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що вагітна зірка американського кіно Дженніфер Лоуренс продемонструвала випуклий животик.
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