У всьому червоному: вагітна Кайлі Дженнер похвалилася круглим животиком (фото)

Зірка зараз знаходиться в радісному очікуванні малюка

Зірка реаліті-шоу "Сімейство Кардашян", 24-річна американська модель і бізнесвумен Кайлі Дженнер, яка підтвердила свою другу вагітність у вересні цього року, показала помітно кругленький живіт.

У п’ятницю, 8 жовтня, молодша з сестер Кардашян і Дженнер розмістила серію знімків у себе в Інстаграмі, на яких вона позує в яскравому червоному вбранні. Кругленький живіт Кайлі підкреслила за допомогою обтягуючого червоного комбінезона. Також знаменитість доповнила образ туфлями на високих підборах.

Так, пост набрав більше 4 мільйонів лайків.

Батько майбутньої дитини — американський репер Тревіс Скотт, з яким Кайлі вже виховує 3-річну дочку Стормі.

Вагітна Кайлі Дженнер в червоному вбранні

Вагітна Кайлі Дженнер в червоному вбранні

Вагітна Кайлі Дженнер в червоному вбранні

Вагітна Кайлі Дженнер в червоному вбранні

Вагітна Кайлі Дженнер в червоному вбранні

Нагадаємо, що 24-річна Кайлі Дженнер є засновницею косметичної компанії Kylie Cosmetics. У минулому році дівчина потрапила в список найбільш високооплачуваних знаменитостей за версією журналу Forbes.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що вагітна зірка американського кіно Дженніфер Лоуренс продемонструвала випуклий животик.