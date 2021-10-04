Вагітна Дженніфер Лоуренс показала свій випуклий животик (фото)

31-річну актрису зняли під час прогулянки в Нью-Йорку

Американська актриса Дженніфер Лоуренс, зірка фільмів "Голодні ігри" і "Пасажири", була спіймана папараці під час прогулянки у Великому Яблуці в неділю, 3 жовтня. На нових фото можна розгледіти кругленький живіт вагітної знаменитості, представник якої розповів про цікаве положення дівчини в середині вересня.

Як повідомляє Daily Mail, володарка "Оскару" вперше показала свій животик, оскільки раніше актриса була тільки в закритому одязі.

Лоуренс була одягнена у все чорне: для прогулянки актриса вибрала обтягуючий топ, спортивні лосини і чорні гумові шльопанці.

Дженніфер Лоуренс під час прогулянки

Раніше 31-річна актриса зізналася, що з нетерпінням чекає появи свого первістка. Крім цього, Дженніфер не поспішає закінчувати акторську кар’єру, так як впевнена, що впорається і з материнством, і з грою в кіно.

Нагадаємо, що в жовтні 2019 року Дженніфер Лоуренс вийшла заміж за арт-агента Кука Маруні. На закрите весілля були запрошені 150 гостей.