Рус

Вагітна Дженніфер Лоуренс показала свій випуклий животик (фото)

Автор
Тетяна Кармазіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
74
Дженніфер Лоуренс Новина оновлена 04 жовтня 2021, 20:42
Дженніфер Лоуренс

31-річну актрису зняли під час прогулянки в Нью-Йорку

Американська актриса Дженніфер Лоуренс, зірка фільмів "Голодні ігри" і "Пасажири", була спіймана папараці під час прогулянки у Великому Яблуці в неділю, 3 жовтня. На нових фото можна розгледіти кругленький живіт вагітної знаменитості, представник якої розповів про цікаве положення дівчини в середині вересня.

Як повідомляє Daily Mail, володарка "Оскару" вперше показала свій животик, оскільки раніше актриса була тільки в закритому одязі.

Лоуренс була одягнена у все чорне: для прогулянки актриса вибрала обтягуючий топ, спортивні лосини і чорні гумові шльопанці.

Дженніфер Лоуренс під час прогулянки
Дженніфер Лоуренс під час прогулянки

Раніше 31-річна актриса зізналася, що з нетерпінням чекає появи свого первістка. Крім цього, Дженніфер не поспішає закінчувати акторську кар’єру, так як впевнена, що впорається і з материнством, і з грою в кіно.

Нагадаємо, що в жовтні 2019 року Дженніфер Лоуренс вийшла заміж за арт-агента Кука Маруні. На закрите весілля були запрошені 150 гостей.

Теги:
#Вагітність #Дженніфер Лоуренс
Facebook і Instagram
Технології
Масштабний збій "вирубив" Instagram і Facebook по всьому світу: що відомо на даний момент
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Facebook і Instagram
Масштабний збій "вирубив" Instagram і Facebook по всьому світу: що відомо на даний момент
Дата публікації
Категорія
У Трускавці зібралися майже всі найвидніші представники влади
"Ніхто нікому не довіряє": як "слуги" готували найдорожче голосування в Раді — репортаж з Трускавця
Дата публікації
Категорія
Президент Володимир Зеленський опинився в центрі скандалу
"Це може обернутися катастрофою для Зеленського": чим загрожує президенту офшорний скандал
Дата публікації
Категорія
Артур Єрохін
Загибель поліцейського в Чернігові: джерела розповіли, хто першим почав бійку
Дата публікації
Категорія
Єлизавета Ясько і Михайло Саакашвілі
"Треба їхати у Грузію, але не сьогодні": кохана Саакашвілі розповіла про спільні плани (ексклюзивне відео)