Чи відмовиться Дженніфер Лоуренс від кар’єри заради материнства: нові деталі

Зірка "Голодних ігор" з нетерпінням чекає того, щоб стати мамою

Не минуло й тижня після того, як стало відомо, що американська актриса Дженніфер Лоуренс чекає свою першу дитину від чоловіка Кука Мароні, а джерела вже стверджують, що 31-річної знаменитості не терпиться стати матір’ю.

Близькі до актриси люди повідомляють, що Дженніфер давно хотіла створити сім’ю і, нарешті, знайшла підходящого супутника життя. Про це пише Daily Mail.

"Джен давно хотіла створити сім’ю і знайшла ідеального партнера, якого вона любить, поважає і отримує задоволення від цього. Вона любить заміжнє життя, і у них є міцний фундамент для дитини. Вона дуже щаслива і дуже хоче стати мамою", — стверджує джерело.

Також підкреслюеться, що Лоуренс продовжить зніматися після народження свого первістка: "Вона любить свою роботу, і це буде продовжуватися. Як і інші актори, вона буде балансувати між своєю кар’єрою і життям дружини і матері. Джен готова стати матірʼю, тому що любить сімейне життя ".

Джерело продовжило, що Лоуренс "амбітна і жадає своєї роботи", додавши, що вона не відмовиться від своєї кар’єри заради материнства: "Вона знає, що задоволена мама краще, ніж та, яка відмовляється від того, що любить, а потім шкодує про це. Я сумніваюся, що це коли-небудь трапиться з нею ".

Нагадаємо, що актриса повертається зі своїм першим за більш ніж два роки фільмом від Netflix "Не дивися вгору" з Леонардо Ді Капріо в головній ролі. У новому фільмі сценариста і режисера Адама Маккея розповідається про двох астрономів, які вирушають у світове медіа-турне з попередженням про комету, яка зруйнує Землю.