Укр

Откажется ли Дженнифер Лоуренс от карьеры ради материнства: новые детали

Автор
Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Дженнифер Лоуренс Новость обновлена 16 сентября 2021, 21:31
Дженнифер Лоуренс

Звезда "Голодных игр" с нетерпением ждет того, чтобы стать мамой

Не прошло и недели после того, как стало известно, что американская актриса Дженнифер Лоуренс ждет своего первого ребенка от мужа Кука Марони, а источники уже утверждают, что 31-летней знаменитости не терпится стать матерью.

Близкие к актрисе люди сообщают, что Дженнифер давно хотела создать семью и, наконец, нашла подходящего спутника жизни. Об этом пишет Daily Mail.

"Джен давно хотела создать семью и нашла идеального партнера, которого она любит, уважает и получает удовольствие от этого. Она любит замужнюю жизнь, и у них есть прочный фундамент для ребенка. Она очень счастлива и очень хочет стать мамой", — утверждает источник.

Он также подчеркнул, что Лоуренс продолжит сниматься после рождения своего первенца, добавив: "Она любит свою работу, и это будет продолжаться. Как и другие актеры, она будет балансировать между своей карьерой и жизнью жены и матери. Джен готова стать родителем, потому что любит семейную жизнь".

Источник продолжил, что Лоуренс "амбициозна и жаждет своей работы", добавив, что она не откажется от своей карьеры ради материнства: "Она знает, что удовлетворенная мама лучше, чем та, которая отказывается от того, что любит, а потом сожалеет об этом. Я сомневаюсь, что это когда-либо случится с ней".

Напомним, что актриса возвращается со своим первым за более чем два года фильмом от Netflix "Не смотри вверх" с Леонардо Ди Каприо в главной роли.

В новом фильме сценариста и режиссера Адама Маккея рассказывается о двух астрономах, которые отправляются в мировое медиа-турне с предупреждением о комете, которая разрушит Землю.

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