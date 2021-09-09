Зірка "Голодних ігор" Дженіфер Лоуренс чекає на первістка

Зірка кіно скоро стане матірʼю.

Відома 31-річна голлівудська актриса Дженіфер Лоуренс та її чоловік, директор картинної галереї Кук Мароні чекають на свою першу дитину.

Про це повідомляє "People" на сторінці у Twitter. Новину про вагітність зірки повідомив її представник у середу, 8 вересня.

Лоуренс та Мароні довго приховували свої стосунки, які почалися у 2018 році, про що тоді активно писали в ЗМІ. Актриса відмовлялася якось коментувати те, що проводить час із новим бойфрендом, а Мароні взагалі намагався уникати журналістів. Того року пару часто бачили разом на побаченнях у кафе Нью-Йорку, на вулицях, де вони завжди трималися за руки.

Лоуренс та Мароні на побаченні

Окрім того, Лоуренс та Мароні засвітилися разом під час спільної поїздки у Рим та Париж.

Пара часто проводила разом час

Зірка та директор галереї намагалися приховувати стосунки

Лише восени 2018 року голлівудська зірка показала світу свого обранця, з яким вийшла на червону доріжку на премʼєрі фільму "Фаворитка". Колишній хлопець Лоуренс Ніколас Хол, до речі, також зіграв у ньому роль.

Зі своїм колегою актриса зустрічалася пʼять років і після розставання довго не могла налагодити особисте життя, адже всі романи були короткотривалими та несерйозними. Проте стосунки з Мароні, очевидно, стали для зірки початком чогось нового і невдовзі принесуть їй материнство.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що модель та засновниця косметичної компанії 24-річна Кайлі Дженнер підтвердила свою другу вагітність.