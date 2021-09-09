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Зірка "Голодних ігор" Дженіфер Лоуренс чекає на первістка

Автор
І. Гамчук
Дата публікації
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Автор
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Дженіфер Лоуренс і Кук Мароні Новина оновлена 09 вересня 2021, 09:29
Дженіфер Лоуренс і Кук Мароні

Зірка кіно скоро стане матірʼю.

Відома 31-річна голлівудська актриса Дженіфер Лоуренс та її чоловік, директор картинної галереї Кук Мароні чекають на свою першу дитину.

Про це повідомляє "People" на сторінці у Twitter. Новину про вагітність зірки повідомив її представник у середу, 8 вересня.

Лоуренс та Мароні довго приховували свої стосунки, які почалися у 2018 році, про що тоді активно писали в ЗМІ. Актриса відмовлялася якось коментувати те, що проводить час із новим бойфрендом, а Мароні взагалі намагався уникати журналістів. Того року пару часто бачили разом на побаченнях у кафе Нью-Йорку, на вулицях, де вони завжди трималися за руки.

Лоуренс та Мароні на побаченні
Лоуренс та Мароні на побаченні

Окрім того, Лоуренс та Мароні засвітилися разом під час спільної поїздки у Рим та Париж.

Пара часто проводила разом час
Пара часто проводила разом час
Зірка та директор галереї намагалися приховувати стосунки
Зірка та директор галереї намагалися приховувати стосунки

Лише восени 2018 року голлівудська зірка показала світу свого обранця, з яким вийшла на червону доріжку на премʼєрі фільму "Фаворитка". Колишній хлопець Лоуренс Ніколас Хол, до речі, також зіграв у ньому роль.

Зі своїм колегою актриса зустрічалася пʼять років і після розставання довго не могла налагодити особисте життя, адже всі романи були короткотривалими та несерйозними. Проте стосунки з Мароні, очевидно, стали для зірки початком чогось нового і невдовзі принесуть їй материнство.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що модель та засновниця косметичної компанії 24-річна Кайлі Дженнер підтвердила свою другу вагітність.

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