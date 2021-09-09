Укр

Звезда "Голодных игр" Дженнифер Лоуренс ждет первенца

Автор
И. Гамчук
Дата публикации
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Лоуренс и Кук Марони Новость обновлена 09 сентября 2021, 09:29
Лоуренс и Кук Марони

Звезда кино скоро станет матерью.

Известная 31-летняя голливудская актриса Дженнифер Лоуренс и ее муж, директор картинной галереи Кук Марони, ждут своей первого ребенка.

Об этом сообщает "People" на странице в Twitter. Новость о беременности звезды сообщил ее представитель в среду, 8 сентября.

Лоуренс и Марони долго скрывали свои отношения, которые начались в 2018 году, о чем тогда активно писали в СМИ. Актриса отказывалась комментировать, что проводит время с новым бойфрендом, а Марони вообще старался избегать журналистов. В том году пару часто видели вместе на свиданиях в кафе Нью-Йорка и на улицах, где они всегда держались за руки.

Лоуренс и Марони на свидании
Лоуренс и Марони на свидании

Кроме того, Лоуренс и Марони засветились вместе во время совместной поездки в Рим и Париж.

Пара часто проводила вместе время
Пара часто проводила вместе время
Звезда и директор галереи пытались скрывать отношения
Звезда и директор галереи пытались скрывать отношения

Только осенью 2018 голливудская звезда показала миру своего избранника, с которым вышла на красную дорожку на премьере фильма "Фаворитка". Бывший парень Лоуренс Николас Холт, кстати, также сыграл в нем роль.

Со своим коллегой актриса встречалась пять лет и после расставания долго не могла наладить личную жизнь, ведь все романы были кратковременными и несерьезными. Однако отношения с Марони, очевидно, стали для звезды началом чего-то нового и вскоре принесут ей материнство.

Ранее "Телеграф" сообщал, что модель и основательница косметической компании 24-летняя Кайли Дженнер подтвердила свою вторую беременность.

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