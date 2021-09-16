Американська історія злочинів: Левінські наполягла на сцені зі стрінгами (відео)

Серіал присвячений одному з найгучніших скандалів в політичному полі Америки — зв’язку Білла Клінтона з Монікою Левінські.

Другий тиждень в США ознаменувалася не тільки річницею теракту 11 вересня, але і виходом третього сезону "Американської історії злочинів" — "Імпічмент". Другий епізод серіалу "Поцілунок з президентом" вийшов 14 вересня і одна сцена з нього схвилювала громадськість. Мова про момент, коли екранна "Моніка" Бінні Фелдштейн показує стринги. Вона заснована на реальних подіях.

Про це повідомляє Insider.

Виконавчий продюсер серіалу Сара Берджес розповіла, що саме Моніка Левінські, яка також є продюсером серіалу наполягла на тому, щоб сцена була включена.

Сценарій серіалу з 10 серій заснований на більш ніж півсотні книг, розслідуванні ФБР і спеціального радника Кеннета Старра. Опис подій в ньому особливий тим, що він показаний через призму жіночих персонажів — молодої практикантки Левінські, її колеги Лінди Тріпп, яку зіграла Сари Полсон і Поли Джонс у виконанні Анналі Ешфорд.

Раніше "Телеграф" писав, що вийшли перші п’ять серій "Паперового будинку", наступних чекати варто через кілька місяців.