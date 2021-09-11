Клуби диму і попелище: оприлюднені секретні фото теракту 11 вересня в США

Ці знімки були засекречені 20 років, але з нагоди річниці терактів в США інформацію вирішили оприлюднити

Спецслужби США оприлюднили архівні фотографії, зняті відразу після влаштованого "Аль-Каїдою" теракту в Нью-Йорку 11 вересня 2001 року, який забрав життя майже 3 тисяч невинних жертв.

Кадри опублікувала Секретна служба Штатів на своїй сторінці в "Твіттері".

На фотографіях видно масштаб того, що сталося, — попелище, клуби диму, сотні рятувальників і хмарочоса — Всесвітнього торгового центру, точніше того, що від нього залишилося. Пост співробітники спецслужби підписали "Ніколи не забудемо", обіцяючи публікувати та інші кадри з нагоди 20-річчя страшних вибухів.

Нагадаємо, 11 вересня 2001 року терористи-смертники з "Аль-Каїди" захопили чотири літаки. Один з них врізався в Пентагон, два — в будівлю Всесвітнього торгового центру в Нью-Йорку, четвертий завдяки боротьбі екіпажу і пасажирів впав в поле. Загинули 2977 осіб.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що президент США Джо Байден доручив оприлюднити секретну інформацію про теракти 11 вересня 2001 року. Перша частина документів буде опублікована до річниці трагедії.