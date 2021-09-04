У США оприлюднять секретні документи по теракту 11 вересня

У 2021 виповнюється 20 років з моменту трагедії.

Президент США Джо Байден доручив оприлюднити секретну інформацію про теракти 11 вересня 2001 року. Перша частина документів буде опублікована до річниці трагедії.

Про це повідомляє CNBC.

Решта інформації з розслідування буде оприлюднена протягом пів року. У своєму указі глава американської держави зазначив, що інформація повинна бути розкрита "за винятком випадків, коли вагомі обставини вказують на інше".

Оприлюднити документи Білий дім вирішив під наростаючим тиском громадськості. 1800 осіб, які постраждали від атаки 11 вересня, виступили в серпні із заявою. Одне з гарячих питань — зв’язок Саудівської Аравії з терористами.

Нагадаємо, 11 вересня 2001 роки чотири літаки захопили терористи смертники з "Аль-Каїди". Один з них врізався в Пентагон, два в будівлю Всесвітнього торгового центру в Нью-Йорку, четвертий завдяки боротьбі екіпажу і пасажирів впав в полі. Загинули 2977 осіб.

Раніше "Телеграф" писав, що в США виставили на продаж особняк брата глави "Аль-Каїди".