Теракт 11 сентября: в США снимают фильм, посвященный событиям 2001 года

Новости культуры:Документальный фильм планируют выпустить к 20-ой годовщине теракта 11 сентября - в 2021 году.

В США началось производство документального сериала "День, когда изменился мир" (The Day The World Changed), который расскажет о теракте 11 сентября 2001 года и создании музея 9/11.

Как сообщает Deadline, сериал из восьми эпизодов снимут режиссеры Стивен Розенбаум и Памела Йодер.

Отмечается, что создатели сериала имеют эксклюзивный доступ к 670 часам видео, снятому в течение 7 лет командой, создавшей музей. Дискуссии, разногласия и конфликты внутри музейной команды отражают глубоко противоречивые чувства страны по поводу событий 11 сентября и войн в Ираке, Афганистане и на Ближнем Востоке.

Чтобы отследить влияние тех событий на нынешнее состояние Америки, в фильме примут участие молодые исследователи. Среди них общественный деятель, адвокат по гражданским правам, писатель Арджун Сингх Сетхи и американский писатель, комик и политический комментатор Баратунде Терстон.