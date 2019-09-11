Теракт 11 сентября в США: самый громкий теракт в истории (Фото, Видео)

Новости мира:В этот день, 11 сентября 2019 года, исполняется ровно 18 лет, с момента страшного террористического происшествия в США.

События 9/11 (11 сентября) 2001 года вызвали широкомасштабный информационный хаос на всей территории США и приковали весь мир к экранам телевизоров.

КАК ЭТО БЫЛО

Четыре группы террористов общим количеством 19 человек захватили четыре рейсовых пассажирских авиалайнера. Захватчики направили два самолета в башни Всемирного торгового центра, расположенные в южной части Манхэттена в Нью-Йорке. Рейс 11 American Airlines врезался в северную башню ВТЦ-1, а рейс 175 United Airlines — в южную башню ВТЦ-2. Обе башни были обрушены и вызвали серьёзные разрушения прилегающих строений.

Третий самолет был направлен в здание Пентагона. Четвертый упал в поле около боро Шанксвилл в штате Пенсильвания при попытке пассажиров и команды лайнера перехватить управление у боевиков.

ЖЕРТВЫ

Помимо 19 террористов, в результате атак погибло более 3000 человек, около 6000 было ранено, ещё 24 пропали без вести.

Средний возраст погибших был около 40 лет. Горение и тление в завалах, на месте рухнувших башен, продолжалось 99 дней, прежде чем огонь был полностью потушен.

Большинство погибших были гражданскими лицами. Также катастрофа унесла жизни пожарных и полицейских, благодаря усилиям которых удалось спасти около 30 тысяч человек.

АЛЬ-КАИДА

По официальной версии, ответственность за эти атаки взяла на себя исламистская террористическая организация "Аль-Каида". На следующий день после трагедии, президент США Джордж Буш выступил с телевизионным обращением к нации в связи с терактами в Нью-Йорке и Вашингтоне. Он заявил, что террористы стремились породить хаос в Америке, но сделать им это не удалось. США тут же предложили 25 млн долларов за информацию о местонахождении Бен Ладена.

2 мая 2011 года Усама бен Ладен был ликвидирован в ходе операции американских спецподразделений по приказу президента США Барака Обамы в собственном убежище в пакистанском Абботтабаде.

ДЕНЬ ПАТРИОТА

С 2002-го года, каждое 11 сентября в Америке отмечается День Патриота США в память о жертвах терактов. Официально эта дата называется Общенациональный день служения и памяти.

На месте Башен-близнецов и рядом с Пентагоном были возведены памятные мемориалы. Спустя пять лет, 11 сентября 2006 года в Нью-Йорке был открыт монумент "Слеза скорби".