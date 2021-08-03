В США продают особняк семьи бен Ладена, пустующий со времен 11 сентября: названа его цена (фото)

Сводный брат основателя организации "Аль-Каида" Усамы бен Ладена, который взял на себя ответственность в теракте с башнями-близнецами 11 сентября в США, продает свое шикарное поместье в Лос-Анджелесе. Имущество с историей оценили в 28 млн долларов.

По информации Vanity Fair, Ибрагим бен Ладен является старшим из 55-ти братьев Усамы и в момент теракта был за границей.

В отличие от брата-террориста, Ибрагим - человек светский. В 1983-м в районе Бель-Эйр он купил за 1,65 миллионов долларов особняк в стиле "старого Голливуда", построенный еще в 1931 году. Здесь на протяжении более 20 лет он жил с женой Кристин Хартуниан Синай, которая слыла светской львицей, и дочерью Сиббилой.

Говорят, дом был полон роскоши и прислуги, сюда приглашали известных в то время звезд Голливуда и бизнесменов. Однако в 2001-м все изменилось, и после теракта Ибрагим боялся возвращаться в США из-за возможных преследований.

Какое-то время дом сдавали в аренду для порноиндустрии, однако, в основном, особняк пустовал. Но невзирая на это, роскошное поместье в элитном районе хотят продать за 28 млн долларов.

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