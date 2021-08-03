Скачать
Вторник, 03.08.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Олимпиада-2020
ОП ищет замену генпрокурору Венедиктовой: источники раскрыли детали
ОП ищет замену генпрокурору Венедиктовой: источники раскрыли детали
"Укрзализныце" грозит дефолт, и тут не обошлось без Ахметова – СМИ
"Укрзализныце" грозит дефолт, и тут не обошлось без Ахметова – СМИ
Анкара не может оставить это безнаказанным: что будет Турции после признания "Детей огня" в поджогах
Анкара не может оставить это безнаказанным: что будет Турции после признания "Детей огня" в поджогах
Итоги дня 2 августа: против Коломойского открыли дело в России, СБУ взялась за организацию Кивы
Итоги дня 2 августа: против Коломойского открыли дело в России, СБУ взялась за организацию Кивы

В США продают особняк семьи бен Ладена, пустующий со времен 11 сентября: названа его цена (фото)

В США продают особняк семьи бен Ладена, пустующий со времен 11 сентября: названа его цена (фото)
00:34 Сегодня Телеграф

Сводный брат основателя организации "Аль-Каида" Усамы бен Ладена, который взял на себя ответственность в теракте с башнями-близнецами 11 сентября в США, продает свое шикарное поместье в Лос-Анджелесе. Имущество с историей оценили в 28 млн долларов.

По информации Vanity Fair, Ибрагим бен Ладен является старшим из 55-ти братьев Усамы и в момент теракта был за границей.

В отличие от брата-террориста, Ибрагим - человек светский. В 1983-м  в районе Бель-Эйр он купил за 1,65 миллионов долларов особняк в стиле "старого Голливуда", построенный еще в 1931 году. Здесь на протяжении более 20 лет он жил с женой Кристин Хартуниан Синай, которая слыла светской львицей, и дочерью Сиббилой.

Говорят, дом был полон роскоши и прислуги, сюда приглашали известных в то время звезд Голливуда и бизнесменов. Однако в 2001-м все изменилось, и после теракта Ибрагим боялся возвращаться в США из-за возможных преследований.

Какое-то время дом сдавали в аренду для порноиндустрии, однако, в основном, особняк пустовал. Но невзирая на это, роскошное поместье в элитном районе хотят продать за 28 млн долларов.

Ранее "Телеграф" показывал видео особняка начальника УГИБДД России - в кадр попал и золотой унитаз за 20 тыс. рублей.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Елена Волкова
Автор: Елена Волкова
Просмотры: 127

Все по теме:

США, Аль-Каида, Бен Ладен, Особняк, Продажа дома, Теракт 11 сентября, Лас-Анджелес.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 ОП ищет замену генпрокурору Венедиктовой: источники раскрыли детали
02 СБУ разоблачила группировку Кивы, нардеп ответил угрозами "б**дям в погонах" (фото, видео)
03 Анкара не может оставить это безнаказанным: что будет Турции после признания "Детей огня" в поджогах
04 Германия не будет перекрывать "Северный поток-2", что бы там не начудила Россия: важная для Украины статья Bloomberg
05 Вышел на пробежку и исчез: в Киеве ищут пропавшего главу "Белорусского дома в Украине"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Украина будет вводить ограничения для невакцинированных от коронавируса
Украина будет вводить ограничения для невакцинированных от коронавируса
В Первомайске ветер сорвал крышу местного суда и разметал по городу документы (видео)
В Первомайске ветер сорвал крышу местного суда и разметал по городу документы (видео)
Последствия урагана Гвидо: как непогода повредила украинцам
Последствия урагана Гвидо: как непогода повредила украинцам
Какой праздник 3 августа: народные приметы и запреты
Какой праздник 3 августа: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь