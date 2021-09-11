Укр

Клубы дыма и пепелище: обнародованы секретные фото теракта 11 сентября в США

Автор
Е. Волкова
Дата публикации
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Сотрудники Секретной службы показали снимки, которые ранее были скрыты Новость обновлена 10 сентября 2021, 16:32
Сотрудники Секретной службы показали снимки, которые ранее были скрыты

Эти снимки были засекречены 20 лет, но по случаю годовщины терактов в США информацию решили обнародовать

Спецслужбы США обнародовали архивные фотографии, снятые сразу после устроенного "Аль-Каидой" теракта в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года, унесшего жизни почти 3 тысяч невинных жертв.

Кадры опубликовала Секретная служба Штатов на своей странице в "Твиттере".

На фотографиях виден масштаб случившегося — пепелище, клубы дыма, сотни спасателей и небоскреба — Всемирного торгового центра, точнее того, что от него осталось. Пост сотрудники спецслужбы написали "Никогда не забудем", обещая публиковать и другие кадры по случаю 20-летия страшных взрывов.

Напомним, 11 сентября 2001 года террористы-смертники из "Аль-Каиды" захватили четыре самолета. Один из них врезался в Пентагон, два — в здание Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, четвертый благодаря борьбе экипажа и пассажиров упал в поле. Погибли 2977 человек.

Ранее "Телеграф" сообщал, что президент США Джо Байден поручил обнародовать секретную информацию про теракты 11 сентября 2001 года. Первая часть документов будет опубликована к годовщине трагедии.

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