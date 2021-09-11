Клубы дыма и пепелище: обнародованы секретные фото теракта 11 сентября в США
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 1
Эти снимки были засекречены 20 лет, но по случаю годовщины терактов в США информацию решили обнародовать
Спецслужбы США обнародовали архивные фотографии, снятые сразу после устроенного "Аль-Каидой" теракта в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года, унесшего жизни почти 3 тысяч невинных жертв.
Кадры опубликовала Секретная служба Штатов на своей странице в "Твиттере".
На фотографиях виден масштаб случившегося — пепелище, клубы дыма, сотни спасателей и небоскреба — Всемирного торгового центра, точнее того, что от него осталось. Пост сотрудники спецслужбы написали "Никогда не забудем", обещая публиковать и другие кадры по случаю 20-летия страшных взрывов.
Напомним, 11 сентября 2001 года террористы-смертники из "Аль-Каиды" захватили четыре самолета. Один из них врезался в Пентагон, два — в здание Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, четвертый благодаря борьбе экипажа и пассажиров упал в поле. Погибли 2977 человек.
Ранее "Телеграф" сообщал, что президент США Джо Байден поручил обнародовать секретную информацию про теракты 11 сентября 2001 года. Первая часть документов будет опубликована к годовщине трагедии.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-