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Американская история преступлений: Левински настояла на сцене со стрингами (видео)

Автор
Галина Михайлова
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Автор
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Кадр из сериала
Кадр из сериала

Сериал посвящен одному из самых громких скандалов в политическом поле Америки — связи Билла Клинтона с Моникой Левински.

Вторая неделя в США ознаменовалась не только годовщиной теракта 11 сентября, но и выходом третьего сезона "Американской истории преступлений" — "Импичмент". Второй эпизод сериала "Поцелуй с президентом" вышел 14 сентября и одна сцена из него взволновала общественность. Речь о моменте, когда экранная "Моника" Бинни Фелдштейн показывает стринги. Она основана на реальном событии.

Об этом сообщает Insider.

Исполнительный продюсер сериала Сара Берджес рассказала, что именно Моника Левински, которая также является продюсером сериала настояла на том, чтобы сцена была включена.

Сценарий сериала из 10 серий основан на более чем полусотне книг, расследовании ФБР и специального советника Кеннета Старра. Описание событий в нем особенно тем, что оно показано через призму женских персонажей — молодой практикантки Левински, ее коллеги Линды Трипп, которую сыграла Сары Полсон и Полы Джонс в исполнении Аннали Эшфорд.

Ранее "Телеграф" писал, что вышли первые пять серий "Бумажного дома", следующих ждать стоит через несколько месяцев.

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