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В сети опубликовали часть первой серии последнего сезона "Бумажного дома" (видео)

Автор
Г. Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Официальный постер сериала. Новость обновлена 03 сентября 2021, 20:36
Официальный постер сериала.

Сериал получил несколько международных наград.

Первую часть заключительного сезона "Бумажный дом" — пять серий стриминговый сервис Netflix опубликует 3 сентября. Это будет только половина пятого сезона сериала. Но для того, чтобы порадовать фанатов первые 15 минут первой серии появились в сети.

Для тех, кто запамятовал, чем закончился предыдущий, четвертый сезон сериала первые две минуты видео посвящены итогам последних эпизодов. Менее чем за несколько часов первую часть сериала посмотрели 3,2 млн раз.

Вторые пять серий фанатам покажут спустя несколько месяцев — третьего декабря.

Сюжет пятого сезона основан на том, что одного из участников банды — Профессора, которого сыграл Альваро Морте, задерживает инспектор Сьеррой. Его роль мастерски исполнил Найва Нимру.

Криминальная драма изначально снималась в Испании и рассказывала про ограбление королевского монетного двора. Сериал стал самым популярным среди иностранных на стриминговом сервисе Netflix.

Ранее "Телеграф" писал о том, что сериал "Бумажный дом" решили закрыть после пятого сезона.

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