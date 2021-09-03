У мережі опублікували частину першої серії останнього сезону "Паперового будинку" (відео)

Серіал отримав кілька міжнародних нагород.

Першу частину заключного сезону "Паперовий будинок" — п’ять серій стрімінговий сервіс Netflix опублікує 3 вересня. Це буде тільки половина п’ятого сезону серіалу. Але для того, щоб порадувати фанатів перші 15 хвилин першої серії з’явилися в мережі.

Для тих, хто забув, чим закінчився попередній, четвертий сезон серіалу, перші дві хвилини відео присвячені підсумкам останніх епізодів. Менш ніж за кілька годин першу частину серіалу подивилися 3,2 млн разів.

Другі п’ять серій фанатам покажуть через кілька місяців — третього грудня.

Сюжет п’ятого сезону заснований на тому, що одного з учасників банди — Професора, якого зіграв Альваро Морте, затримує інспектор Сьєрра. Його роль майстерно виконав Найва Німру.

Кримінальна драма спочатку знімалася в Іспанії і розповідала про пограбування королівського монетного двору. Серіал став найпопулярнішим серед іноземних на стрімінговому сервісі Netflix.

Раніше "Телеграф" писав про те, що серіал "Паперовий будинок" вирішили закрити після п’ятого сезону.