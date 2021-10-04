Беременная Дженнифер Лоуренс показала свой выпуклый животик (фото)

31-летнюю актрису засняли во время прогулки в Нью-Йорке

Американская актриса Дженнифер Лоуренс, звезда фильмов "Голодные игры" и "Пассажиры", была поймана папарацци во время прогулки в Большом Яблоке в воскресенье, 3 октября. На новых фото можно разглядеть округлившийся живот беременной знаменитости, представитель которой рассказал об интересном положении девушки в середине сентября.

Как сообщает Daily Mail, обладательница "Оскара" впервые показала свой животик, поскольку ранее актриса была только в закрытой одежде.

Лоуренс была одета во все черное: для прогулки актриса выбрала обтягивающий топ, спортивные лосины и черные резиновые шлепанцы.

Дженнифер Лоуренс во время прогулки

Ранее 31-летняя актриса призналась, что с нетерпением ждет появления своего первенца. Кроме этого, Дженнифер не спешит заканчивать актерскую карьеру, так как уверенна, что справиться и с материнством, и с игрой в кино.

Напомним, что в октябре 2019 года Дженнифер Лоуренс вышла замуж за арт-агента Кука Маруни. На закрытую свадьбу были приглашены 150 гостей.