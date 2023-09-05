Звездная пара Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе впервые появились вместе на публике (видео)

Недавно ходили слухи о том, что знаменитости разошлись

Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе впервые появились на публике вместе на шоу Бейонсе в городе Инглвуд в округе Лос-Анджелес. 25-летняя звезда реалити-шоу, модель Кайли Дженнер и 27-летний голливудский красавец, актер сериала "Назови меня своим именем", были замечены на стадионе SoFi в Инглвуде, где прошел третий, заключительный концерт тура Бейонсе LA Renaissance.

Как пишет dailymail, судя по видео, пара отлично провела время — Кайли смеялась и запрокидывала голову, слушая актера. Она выбрала для выхода черное кожаное мини-платье с оголенными плечами и высокие сапоги, подобрав волосы в шикарную прическу. Тимоти тоже был в черном образе, состоявшем из худи и черной бейсбольной кепки.

О романе знаменитостей стало известно в апреле 2023 года. По информации источников, роман завязался после того, как они оба посетили показ мод Жан-Поля Готье 25 января. Недавно ходили слухи о том, что голливудский красавец бросил Кайли, мать двоих детей. Однако представители звезд опровергли эту информацию и подтвердили, что звезды тайно встречались с начала апреля и не расходились.

У Кайли с бывшим партнером, американским рэпером и музыкальным продюсером Трэвисом Скоттом двое детей: пятилетняя дочь Сторми и годовалая Айр. Они начали встречаться в 2017 году. Пара разошлась в октябре 2019 года, но воссоединилась в феврале 2020 года. А затем знаменитости снова разбежались — во время праздников в декабре 2022 года.

Ранее мы писали, что Кайли Дженнер показала себя в старости. Она ужаснулась, увидев себя с морщинами на ролике, записанном с помощью специального фильтра, который старит лицо.