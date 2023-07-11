"Мне это совсем не нравится": 25-летняя модель Кайли Дженнер ужаснулась своего "старого" лица (видео)

Звезда реалити-шоу осталась недовольна "перевоплощением"

25-летняя голливудская знаменитость Кайли Дженнер, которая недавно похвасталась в сети посудой от украинского бренда, решила посмотреть с помощью специального фильма, как будет выглядеть в старости.

На своей странице в социальной сети Tiktok модель опубликовала ролик, на котором показала в одном окошке, как выглядит сейчас, а в другом с помощью фильтра "состарила" лицо и показала себя с морщинами. Правда, такое "перевоплощение" явно не понравилось знаменитости, она сдерживала смех при виде себя, но все же подчеркнула, что такая внешность ей не нравится.

"Мне это совсем не нравится. Нет, нет", — сказала Кайли Дженнер, выдержав долгую паузу и внимательно осмотрев себя с морщинами и другими возрастными изменениями.

Кайли Дженнер показала себя в старости

На кадрах модель, которая создала собственный косметический бренд под названием Kylie Cosmetics, позирует в черном топе, а на ее шее виднеются несколько золотых украшений. Кайли появилась на видео без макияжа с распущенными объемными волосами. ъ

"Телеграф" писал ранее, что американская знаменитость Селена Гомес показала себя без макияжа. Певица даже отказалась от фильтров и ретуши, решив показать "честное" селфи.