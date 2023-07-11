"Мені це зовсім не подобається": 25-річна модель Кайлі Дженнер жахнулася свого "старого" обличчя (відео)

Зірка реаліті-шоу залишилася незадоволена "перевтіленням"

25-річна голлівудська знаменитість Кайлі Дженнер, яка нещодавно похвалилася в мережі посудом від українського бренду, вирішила подивитися за допомогою спеціального фільму, як виглядатиме у старості.

На своїй сторінці в соціальній мережі Tiktok модель опублікувала ролик, на якому показала в одному вікні, як виглядає зараз, а в іншому за допомогою фільтра "зістарила" обличчя та показала себе зі зморшками. Правда, таке "перевтілення" явно не сподобалося знаменитості, вона стримувала сміх побачивши себе, але все ж таки підкреслила, що така зовнішність їй не подобається.

"Мені це зовсім не подобається. Ні, ні", — сказала Кайлі Дженнер, витримавши довгу паузу і уважно оглянувши себе зі зморшками та іншими віковими змінами.

Кайлі Дженнер показала себе у старості

На кадрах модель, яка створила власний косметичний бренд під назвою Kylie Cosmetics, позує у чорному топі, а на її шиї видніються кілька золотих прикрас. Кайлі з’явилася на відео без макіяжу з розпущеним об’ємним волоссям.

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