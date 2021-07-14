Кендалл Дженнер поразила сходством с Эмили Ратаковски

Знаменитая американская модель, 25-летняя Кендалл Дженнер часто балует своих подписчиков горячими и сексуальными снимками. Знаменитость обладает отличной подтянутой фигурой, которой она любит хвастаться.

Кендалл следит за модой и знает, как подчеркнуть все свои достоинства, что доказывают ее посты в Инстаграме и миллионы восторженных лайков и комментариев.

На одной из публикаций, на которой Дженнер предстала в облегающем полупрозрачном костюме коричневого цвета без бюстгальтера и с новой прической, можно заметить, как она похожа на одну из своих звездных коллег моделей - Эмили Ратаковски.

"Телеграф" предлагает Вам самим сравнить фото моделей:

Кендалл Дженнер:

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kendall (@kendalljenner)

Эмили Ратаковски:

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata)

Ранее, "Телеграф" писал, что Эмили Ратаковски продемонстрировала стройную фигуру и плоский животик всего через три месяца после рождения своего первенца.