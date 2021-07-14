Кендалл Дженнер поразила сходством с Эмили Ратаковски

Знаменитая американская модель, 25-летняя Кендалл Дженнер часто балует своих подписчиков горячими и сексуальными снимками. Знаменитость обладает отличной подтянутой фигурой, которой она любит хвастаться.
Кендалл следит за модой и знает, как подчеркнуть все свои достоинства, что доказывают ее посты в Инстаграме и миллионы восторженных лайков и комментариев.
На одной из публикаций, на которой Дженнер предстала в облегающем полупрозрачном костюме коричневого цвета без бюстгальтера и с новой прической, можно заметить, как она похожа на одну из своих звездных коллег моделей - Эмили Ратаковски.
"Телеграф" предлагает Вам самим сравнить фото моделей:
Кендалл Дженнер:
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Эмили Ратаковски:
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Ранее, "Телеграф" писал, что Эмили Ратаковски продемонстрировала стройную фигуру и плоский животик всего через три месяца после рождения своего первенца.