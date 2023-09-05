Зіркова пара Кайлі Дженнер та Тімоті Шаламе вперше з’явилися разом на публіці (відео)

Нещодавно ходили чутки про те, що знаменитості розійшлися

Кайлі Дженнер та Тімоті Шаламе вперше з’явилися на публіці разом на шоу Бейонсе в місті Інглвуд в окрузі Лос-Анджелес. 25-річна зірка реаліті-шоу, модель Кайлі Дженнер та 27-річний голлівудський красень, актор серіалу "Назви мене своїм ім’ям", були помічені на стадіоні SoFi в Інглвуді, де пройшов третій, заключний концерт туру Бейонсе LA Renaissance.

Як пише dailymail, судячи з відео, пара чудово провела час — Кайлі сміялася і закидала голову, слухаючи актора. Вона вибрала для виходу чорну шкіряну міні-сукню з оголеними плечима та високі чоботи, підібравши волосся в шикарну зачіску. Тімоті теж був у чорному образі, що складався з худорлявої та чорної бейсбольної кепки.

Про роман знаменитостей стало відомо у квітні 2023 року. За інформацією джерел, роман зав’язався після того, як вони обидва відвідали показ мод Жан-Поля Готьє 25 січня. Нещодавно ходили чутки про те, що голлівудський красень покинув Кайлі, матір двох дітей. Проте представники зірок спростували цю інформацію та підтвердили, що зірки таємно зустрічалися з початку квітня і не розходилися.

У Кайлі з колишнім партнером, американським репером та музичним продюсером Тревісом Скоттом двоє дітей: п’ятирічна дочка Стормі та однорічна Айр. Вони почали зустрічатися у 2017 році. Пара розійшлася у жовтні 2019 року, але возз’єдналася у лютому 2020 року. Але потім знаменитості знову розбіглися – під час свят у грудні 2022 року.

Раніше ми писали, що Кайлі Дженнер показала себе в старості. Вона жахнулася, побачивши себе зі зморшками на ролику, записаному за допомогою спеціального фільтра, який старить обличчя.