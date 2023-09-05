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Зіркова пара Кайлі Дженнер та Тімоті Шаламе вперше з’явилися разом на публіці (відео)

Автор
Юлія Тараненко Юлія Тараненко
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Дженнер та Шаламе таємно зустрічалися з початку квітня Новина оновлена 05 вересня 2023, 11:47
Дженнер та Шаламе таємно зустрічалися з початку квітня. Фото Колаж "Телеграфу"

Нещодавно ходили чутки про те, що знаменитості розійшлися

Кайлі Дженнер та Тімоті Шаламе вперше з’явилися на публіці разом на шоу Бейонсе в місті Інглвуд в окрузі Лос-Анджелес. 25-річна зірка реаліті-шоу, модель Кайлі Дженнер та 27-річний голлівудський красень, актор серіалу "Назви мене своїм ім’ям", були помічені на стадіоні SoFi в Інглвуді, де пройшов третій, заключний концерт туру Бейонсе LA Renaissance.

Як пише dailymail, судячи з відео, пара чудово провела час — Кайлі сміялася і закидала голову, слухаючи актора. Вона вибрала для виходу чорну шкіряну міні-сукню з оголеними плечима та високі чоботи, підібравши волосся в шикарну зачіску. Тімоті теж був у чорному образі, що складався з худорлявої та чорної бейсбольної кепки.

Про роман знаменитостей стало відомо у квітні 2023 року. За інформацією джерел, роман зав’язався після того, як вони обидва відвідали показ мод Жан-Поля Готьє 25 січня. Нещодавно ходили чутки про те, що голлівудський красень покинув Кайлі, матір двох дітей. Проте представники зірок спростували цю інформацію та підтвердили, що зірки таємно зустрічалися з початку квітня і не розходилися.

У Кайлі з колишнім партнером, американським репером та музичним продюсером Тревісом Скоттом двоє дітей: п’ятирічна дочка Стормі та однорічна Айр. Вони почали зустрічатися у 2017 році. Пара розійшлася у жовтні 2019 року, але возз’єдналася у лютому 2020 року. Але потім знаменитості знову розбіглися – під час свят у грудні 2022 року.

Раніше ми писали, що Кайлі Дженнер показала себе в старості. Вона жахнулася, побачивши себе зі зморшками на ролику, записаному за допомогою спеціального фільтра, який старить обличчя.

Теги:
#Лос Анджелес #Зірки #Кайлі Дженнер #Тімоті Шаламов