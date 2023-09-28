У величезних окулярах і сукні, що облягає: Кайлі Дженнер викликала фурор на Тижні моди в Парижі (фото)

Мільярдерка підкреслила розкішні форми стильною сукнею

Американська модель та бізнесвумен, зірка реаліті "Сімейство Кардаш’ян" і мама двох дітей Кайлі Дженнер відвідала Тиждень моди в Парижі. Знаменитість обрала вбрання у трендовому червоному кольорі.

Як повідомляє "Телеграф", 26-річна Кайлі Дженнер з’явилася на показі жіночого одягу Acne Studios Spring/Summer 2024 у рамках Тижня моди у Парижі 27 вересня 2023 року. Образ зірки справив фурор.

Так, засновниця компанії Kylie Cosmetics була одягнена в яскраво-червону сукню з довгими рукавами і рюшем унизу. Силует русалки ефектно підкреслив розкішну фігуру Дженнер. Доповнює образ червона сумочка-багет, шкіряні туфлі в тон та величезні чорні сонцезахисні окуляри.

Кайлі Дженнер – одна з найбагатших із родини Кардаш’ян. Косметичний бізнес дозволив їй здобути мільярдний стан. Від стосунків із репером Тревісом Скоттом у неї двоє дітей – п’ятирічна дочка Стормі та син Ейр, якому у лютому виповнився рік.

Стильний образ Кайлі Дженнер. Фото: Getty Images

Модель викликала фурор. Фото: Getty Images

Окуляри – акцент образу. Фото: Getty Images

Зірка займала місце у першому ряду. Фото: Getty Images

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Кайлі Дженнер закрутила роман із популярним актором Тімоті Шаламе. Закохані приховували свої стосунки, аж поки їх не помітили разом на концерті Бейонсе.