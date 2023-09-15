Модель plus-size Ешлі Грем блиснула розкішними формами в ультракороткій сукні-корсеті (фото)

Яскравість своєму аутфіту модель надала червоними туфлями на високих підборах

Американська модель plus-size та найсексуальніша жінка року Ешлі Грем відвідала офіційну вечірку з нагоди святкування параду моди Vogue World у Лондоні, Англія.

Так, 35-річна Ешлі Грем 14 вересня у лондонському The George Club показала свої стрункі форми у сукні у корсетному стилі та продемонструвала бездоганний макіяж. Її неймовірну фігуру підкреслювала кремова міні-сукня з глибоким декольте без бретелів. Свій ансамбль модель доповнила червоними туфлями на високих підборах, показавши при цьому довгі ноги.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Зі спини її сукня-корсет була зібрана білими стрічками. Вони стягували талію та підкреслювали її вигини. Красуня-брюнетка поєднала своє приголомшливе вбрання з парою срібних сережок і відмовилася від сумки.

Фото: Getty Images

Ешлі Грем була у чудовому настрої та посилала повітряні поцілунки. Вона вкотре показала, що можна приголомшливо виглядати, навіть якщо твої параметри — не 90-60-90. Мати трьох дітей не вперше одягає короткі сукні для виходу на публіку.

Фото: Getty Images

Ешлі Грем — американська модель у категорії "plus-size", одна з найбільш оплачуваних моделей у світі. За оцінками журналу "Форбс", 2017 році її прибуток склав понад 5,5 млн доларів.

Раніше ми розповідали, що Ешлі Грем показала фігуру у відвертій сукні з газетним принтом. Ефектний виріз та декольте продемонстрували її форми у всій красі.