Модель plus-size Эшли Грэм сверкнула роскошными формами в ультракоротком платье-корсете (фото)

Яркость своему аутфиту модель придала яркими туфлями на высоком каблуке

Американская модель plus-size и самая сексуальная женщина года Эшли Грэм посетила официальную вечеринку по случаю празднования парада моды Vogue World в Лондоне, Англия.

Так, 35-летняя Эшли Грэм 14 сентября в лондонском The George Club показала свои стройные формы в платье в корсетном стиле и продемонстрировала безупречный макияж. Ее невероятную фигуру подчеркивало кремовое мини-платье с глубоким декольте без бретелей. Свой ансамбль модель дополнила красными туфлями на высоком каблуке, показав при этом длинные ноги.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Со спины ее платье-корсет было собрано белыми лентами. Они стягивали талию и подчеркивали ее изгибы. Красавица-брюнетка соединила свой потрясающий наряд с парой серебряных сережек и отказалась от сумки.

Фото: Getty Images

Эшли Грэм была в отличном настроении и посылала воздушные поцелуи. Она в очередной раз показала, что можно потрясающе выглядеть, даже если твои параметры — не 90-60-90. Мать троих детей не в первый раз одевает короткие платья для выхода на публику.

Фото: Getty Images

Эшли Грэм – американская модель в категории "plus-size", одна из самых оплачиваемых моделей в мире. По оценкам журнала "Форбс", в 2017 году ее прибыль составила более 5,5 млн долларов.

Ранее мы рассказывали, что Эшли Грэм показала фигуру в откровенном платье с газетным принтом. Эффектный вырез и декольте продемонстрировали ее формы во всей красе.