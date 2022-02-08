Вячеслав Узелков женится во второй раз после скандального развода

Спортсмен самостоятельно рассказал о новой возлюбленной.

Украинский боксер и экс-тренер шоу "Зважені та щасливі" Вячеслав Узелков, после скандального развода с Мариной Боржемской, женится во второй раз.

Такой неожиданной информацией боксер поделился с поклонниками в своем Instagram.

В stories он кратко написал "Я женюсь".

О новой избраннице шоумена ничего неизвестно, он даже ее имя тщательно скрывает. Можно лишь предположить, что он не хочет ничего выносить на публику, после того, как уже вся страна следила за его личной жизнью.

Экс-боксер признался, что снова женится

Отметим, что в первом браке с фитнес-тренером Мариной Боржемской Вячеслав Узелков прожил 22 года. О расставании знаменитостей стало известно в 2018 году. В браке супруги успели завести двоих детей – дочь Оливию и сына Роберта.

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После скандального развода паре не удалось сохранить дружеские отношения. Они неохотно делились деталями самого процесса. По словам экс-боксера, он не сумел сдержать свою ревность. Именно это и стало причиной его развода с Мариной. Боржемская уклончиво отмалчивалась и лишь признавалась, что "накопилось много всего".