Скачать
Понедельник, 25.02.2019
Премию "Оскар" за лучший фильм года получила "Зеленая книга"
Премию "Оскар" за лучший фильм года получила "Зеленая книга"
Итоги 24 февраля: Вручение Оскаров, марши памяти в России, выборы в Молдове и ультиматум Maruv
Итоги 24 февраля: Вручение Оскаров и ультиматум Maruv
Рецепт успеха Владимира Кличко: Не люблю бесполезных разговоров
Рецепт успеха Владимира Кличко: Не люблю бесполезных разговоров
"Оскар" 2019: полный список победителей премии
"Оскар" 2019: полный список победителей премии

Марина Узелкова впервые прокомментировала развод с известным боксером

Марина Узелкова впервые прокомментировала развод с известным боксером
19:14 Вс, 24 Февраль 2019 Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Звездный тренер реалити-шоу "Взвешенные и счастливые" Марина Боржемская-Узелкова впервые рассказала подробности развода с Вячеславом.

Марина Боржемская-Узелкова впервые прокомментировала разрыв отношений с боксером Вячеславом Узелковым. В своем интервью для Телеканала Украина, которое они опубликовали на своем YouTube-канале, фитнес-тренер реалити-шоу "Взвешенные и счастливые" рассказала, куда переехала жить и прокомментировала слухи о любовнице бывшего мужа. В новом интервью она не смогла сдержать слез, когда рассказывала о бракоразводном процессе.

Во время разговора Марина призналась, что они с Вячеславом не жили вместе с сентября 2018 года и именно тогда подали на развод. В суде им дали месяц на рассмотрение, но от своего решения пара не отказалась. 16 октября на руках у Марины был документ об официальном расторжении брака. Истинной причины такого радикального выбора телезвезда не назвала, а также толерантно уклонились от ответа относительно слухов о любовнице Вячеслава Узелкова.

"Я Славу за руку не схватила. Я не могу сказать, что это могло стать причиной нашего развода. Было очень много всего", – призналась Марина.

Марина Узелкова рассказала, почему разводиться с мужем

Также она добавила, что переехала жить к родителям вместе с двумя детьми 7-летним Робертом и 4-летней Оливией. Она сказала, что ушла из жизни с тем, с чем пришла, отметив, что на квартиру, площадью 100 квадратных метров они зарабатывали вместе. Однако Вячеслав Узелков до сих пор не предложил разделить имущество, чтобы его бывшей жене и детям было где жить.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Развод, Вячеслав Узелков, Марина Узелкова, Марина Боржеская, Марина Боржемская-Узелкова.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ким Кардашян засветила грудь в спортивном костюме
02 Канадские консерваторы поддерживают территориальную целостность Украины
03 Провокационный снимок от Тины Кароль: фото в откровенном наряде
04 Эти популярные грибы являются средством защиты от смертельной болезни
05 Оскар 2019: Онлайн трансляция 91-ой церемонии вручения кинопремии
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Выборы в Молдове: после обработки 95% бюллетеней лидируют социалисты
Выборы в Молдове: лидируют социалисты
Обострение на Донбассе: ВСУ понесли потери
Обострение на Донбассе: ВСУ понесли потери
Прогноз погоды на 24 февраля: сохранится сухая и холодная погода
Прогноз погоды на 24 февраля: сохранится сухая и холодная погода
Еще одна статуэтка &quot;Богемной рапсодии&quot;: Рами Малек впервые получил Оскар
Еще одна статуэтка "Богемной рапсодии": Рами Малек впервые получил Оскар
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь