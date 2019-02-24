Марина Узелкова впервые прокомментировала развод с известным боксером

Новости шоу бизнеса: Звездный тренер реалити-шоу "Взвешенные и счастливые" Марина Боржемская-Узелкова впервые рассказала подробности развода с Вячеславом.

Марина Боржемская-Узелкова впервые прокомментировала разрыв отношений с боксером Вячеславом Узелковым. В своем интервью для Телеканала Украина, которое они опубликовали на своем YouTube-канале, фитнес-тренер реалити-шоу "Взвешенные и счастливые" рассказала, куда переехала жить и прокомментировала слухи о любовнице бывшего мужа. В новом интервью она не смогла сдержать слез, когда рассказывала о бракоразводном процессе.

Во время разговора Марина призналась, что они с Вячеславом не жили вместе с сентября 2018 года и именно тогда подали на развод. В суде им дали месяц на рассмотрение, но от своего решения пара не отказалась. 16 октября на руках у Марины был документ об официальном расторжении брака. Истинной причины такого радикального выбора телезвезда не назвала, а также толерантно уклонились от ответа относительно слухов о любовнице Вячеслава Узелкова.

"Я Славу за руку не схватила. Я не могу сказать, что это могло стать причиной нашего развода. Было очень много всего", – призналась Марина.

Также она добавила, что переехала жить к родителям вместе с двумя детьми 7-летним Робертом и 4-летней Оливией. Она сказала, что ушла из жизни с тем, с чем пришла, отметив, что на квартиру, площадью 100 квадратных метров они зарабатывали вместе. Однако Вячеслав Узелков до сих пор не предложил разделить имущество, чтобы его бывшей жене и детям было где жить.