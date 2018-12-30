Марина Узелкова рассказала, почем разводиться с мужем

Новости шоу бизнеса: Марина Узелкова сообщила, что последний год с мужем был очень тяжелым.

В пятницу, 28 декабря, Марина Узелкова сообщила о разводе со своим мужем Вячеславом после 19 лет в браке. По словам женщины, последний год был очень сложным.

Я очень переживала, показывая Вам свою боль, но собралась с духом и рассказала, чтобы не пустить никаких сплетен и грязных интриг. Лично для меня, это очень важно. Потому, что это касается не только нас двоих, но и наших детей. И забывать об этом нельзя. К сожалению, я не могу рассказать все и передать всех чувств и эмоций, которые испытала в этом году. Он был очень сложным, хотя после всех жизненных трудностей я не думала, что будет так больно,– призналась Узелкова.

Она добавила, что дети стали ее главным стимулом в жизни не сдаваться.

"Этот год заставил на многое взглянуть иначе. Еще больше ценить свою семью, родителей. Дети – это благословенное сокровище. Каждая женщина знает это состояние, когда кажется, что нет сил даже вздохнуть. Но встает, отряхивается и идет дальше. Я не исключение. Впереди много работы и задач, которые я не имею права не выполнить. В следующем году только новые свершения. И они обязательно будут, я обещаю! Все мы на старте Нового года. Все в предвкушении чуда. Мне тоже, несмотря ни на что, очень хочется верить в них. Моя вера передается Оливии и Роберту", – подытожила Марина.