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Марина и Вячеслав Узелковы расстались

Марина и Вячеслав Узелковы расстались
13:48 Сегодня Телеграф СЕГОДНЯ Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Одна из самых прочных знаменитых украинских пар Марина и Вячеслав Узелковы огорчили поклонников сообщением.

Грустную новость подтвердила лично Марина. Так, супруги подтвердили слухи, что разошлись после 22 лет отношений. 

Информацию подтвердила лично Марина Узелкова на своей странице в Instagram. Тренер оставила большой пост, в котором призналась, что они с Вячеславом больше не пара и попросила фанов "не искать причин и подводных камней" в их расставании.  

 
 
 
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Ну що, от і все. Ще один сезон пішов у минуле. Всі хто хотів схуднути - - схудли. Іншим ще працювати. Але, я і Марина, довели, що ми найкращі тренери зі схуднення. Я, з учасниками переміг у домашньому схудненні, Марина в основному. У нас навіть відсотки однакові. Адже у Вас є всі шанси потрапити у новий сезон. Заповніть анкету і чекайте на відповідь. Неможливе стає можливим. Всім добра, здоров'я і терпіння. З повагою Слава Узелков. Я сказав і зробив це. Чого і всім бажаю. #зваженітащасливі #похудение #спорт #спортсмен #вес #узелков #uzelkova #uzelkoff_official #uzelkov #stb #стб #шоу #шоумен

Публикация от Вячеслав Узелков (@uzelkoff_official)

"Мне сейчас очень трудно об этом говорить, но со Славой мы, официально, уже не пара. Мы остались друзьями, поэтому, пожалуйста, не стоит искать причин, подводных камней и виновных. Это жизнь. И так случается, что два корабля, идущих в одном направлении, расходятся, потому, что у каждого из них появляется другой маршрут направления движения. Мы это приняли вместе. И мы двигаемся дальше, не снижая оборотов", – написала Узелкова. 

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Также она добавила, что "любые чувства ценны, когда они не на показ". "Давайте не будем считать, что наша история закончилась плохо. Мы, по-прежнему, родители замечательных деток, которых любим очень крепко и заботимся очень бережно", – отметила Марина.

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Instagram, Знаменитости, Вячеслав Узелков, Марина Узелкова, Зважені і щасливі.
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