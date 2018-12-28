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Звезда "Черной пантеры" разводится с женой после 22 лет брака

Звезда &quot;Черной пантеры&quot; разводится с женой после 22 лет брака
10:48 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: Твиттер

Новости шоу бизнеса: Уитакер подал документы в суд в Лос-Анджелесе, указав "неразрешимые противоречия" как причину развода.

Не для всех рождественские праздники стали поводом сделать предложение своей половинке, кто-то, наоборот, объявил о грядущем разводе. Например, Форест Уитакер сообщил, что расстается с женой после 22-х лет в браке.

57-летний актер, звезда блокбастера "Черная пантера" и обладатель премии "Оскар" за фильм "Последний король Шотландии" в минувший четверг подал заявление на развод. Что послужило причиной такого решения, неизвестно. 

Стало известно, что Форест Уитакер познакомился со своей будущей женой Кейшей Нэш в 1994 году на съемках боевика "Сметенные огнем". Кейша играла девушку героя Уитакера, после завершения съемок пара перенесла свой экранный роман в реальную жизнь. Спустя два года влюбленные поженились на Ямайке. На двоих у супругов Уитакеров четверо детей: 28-летний сын Фореста Оушен от предыдущих отношений, 27-летняя дочь Кейши Отем от прошлого брака и двое общих дочерей – 22-летняя Соннет Ноэль и 20-летняя Тру.

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Как сообщалось ранее, В увлекательном фильме про вымышленную африканскую державу Ваканда, которая владеет самыми современными технологиями на планете, сыграли: обладательница премии "Оскар" Люпита Нионго, Чедвик Боузман, Майкл Бекари Джордан, Дэниэл Калуя, Форест Уитакер и Мартин Фримен. Кинолента вышла очень колоритной, потому что немало актеров, да и сам режиссер Райан Куглер – афроамериканцы. Фильм уже называют переломным в американской киноиндустрии.

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Актеры, Знаменитости, Форест Уитакер, Черная Пантера.
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