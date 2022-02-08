В'ячеслав Узелков одружується вдруге після скандального розлучення

Спортсмен самостійно розповів про нову кохану.

Український боксер та екс-тренер шоу "Зважені та щасливі" В’ячеслав Узелков, після скандального розлучення з Мариною Боржемською, одружується вдруге.

Такою несподіваною інформацією боксер поділився із шанувальниками у своєму Instagram.

У stories він коротко написав "Я одружуюся".

Про нову обраницю шоумена нічого невідомо, він навіть її ім’я старанно приховує. Можна лише припустити, що він не хоче нічого виносити на публіку після того, як уже вся країна стежила за його особистим життям.

Екс-боксер зізнався, що знову одружується

Зазначимо, що у першому шлюбі з фітнес-тренером Мариною Боржемською В’ячеслав Узелков прожив 22 роки. Про розлучення знаменитостей стало відомо у 2018 році. У шлюбі подружжя встигло завести двох дітей – дочку Олівію та сина Роберта.

Після скандального розлучення парі не вдалося зберегти дружні стосунки. Вони неохоче ділилися деталями самого процесу. За словами екс-боксера, він не зумів стримати своєх ревнощів. Саме це і стало причиною його розлучення з Мариною. Боржемська також відмовчувалась і лише зізнавалася, що "накопичилося багато всього".