"Юра, а чё ты пришел?": в сети возмущены появлением Горбунова, пришедшего в суд к Коломойскому

Ведущий готов взять на поруки бизнесмена, обвиняемого в мошенничестве

Известный телеведущий, актер Юрий Горбунов удивил общественность, придя на судебное заседание по апелляции украинского бизнесмена Игоря Коломойского.

Шоумен, недавно оскандалившийся проектом со съемками сериала "Ингулец" за 33 миллиона гривен во время войны, в компании журналистки Наталии Мосийчук и бывшего министра культуры Украины Александра Ткаченко появился на суде с целью поддержки опального бизнесмена, обвиняемого в мошенничестве.

В комментариях к последнему посту телеведущего в Инстаграме пользователи соцсети пишут возмутительные слова. Украинцы обвинили Горбунова в продажности.

Реакция украинцев в поддержку Юрия Горбунова в отношении Игоря Коломойского

"Юра, а чё ты пришел к Коломойскому в суд? Требовать дать ему максимальный срок или может отпустить на свободу, потому что он хороший??? Расскажи"

"Юра, какая была цель твоего похода на суд Коломойского"

"Коломойского на поруки? Серьезно?"

"А сколько Беня дает, чтобы взяли его на поруки?"

"Как оно быть шестеркой Бени? Не стыдно?"

"Как оно Коломойского защищать?"

Напомним, что Игорь Коломойский получил свое первое подозрение в начале сентября — тогда его обвинили в легализации имущества, полученного путем мошенничества. Тогда же бизнесмена заключили под стражу с правом выхода на свободу под залог в сумме 500 млн и 960 тысяч гривен. Второе подозрение Коломойский получил 7 сентября по делу о завладении 9,2 млрд грн "ПриватБанка". На прошлой неделе в Бюро экономической безопасности сообщили, что вручили третье подозрение бизнесмену.

А вот скандальный Юрий Горбунов не в первый раз попадает в некрасивые ситуации. После намерений снять дорогостоящий для воюющей Украины сериал за бюджетные средства (ведущий уже отказался от этой идеи, правда, после волны возмущения украинцев), стало известно о том, что шоумен неоднократно уезжал за границу во время войны. Например, в первый месяц после полномасштабного вторжения россии, когда уже существовал запрет на выезд мужчин из-за военного положения в стране.