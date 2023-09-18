Дело Игоря Коломойского: что говорит бизнесмен и в чем его обвиняют

Игорь Коломойский будет оспаривать решение суда 25 сентября

На этой неделе в Бюро экономической безопасности сообщили, что вручили третье подозрение бизнесмену Игорю Коломойскому. Сам предприниматель говорит, что подозрение является абсурдным и планирует обжаловать решение суда об избрании ему меры пресечения.

Об этом говорится в сюжете Дмитрия Святненко "ТСН. Тиждень".

В чем винят Игоря Коломойского и что говорит бизнесмен?

Бизнесмен Игорь Коломойский во время своего обращения в суде говорит, что подозрение от Бюро экономической безопасности необоснованно, потому что это финансовый абсурд: "Здесь просто нереальные вещи. Фантастические"

Следствие считает, что начиная с 2013 года и вплоть до национализации, акционер тогда еще частного банка "Приват" Игорь Коломойский якобы вносил наличный на свой безналичный счет. В общей сложности почти шесть миллиардов гривен. Деньги ему на счет поступали, а вот наличные деньги он, якобы, никуда не вносил. Бизнесмен называет версию принципиально невозможной.

Вручение подозрения

"На момент национализации "ПриватБанка" в кассе находилось около 10 млрд грн. Представьте, что с конца периода совершенного преступления с февраля 2014 по декабрь 2016-го, когда состоялась национализация, ежедневно в кассе сдавались бумаги и писалось, что там 10 млрд, а на самом деле находилось 4,2 млрд. И ежедневно сотни людей, работающих в банке, подписывали бумаги, допустим, есть какие-то свидетели, которые сказали, что денег не было, но за эти два года и 10 месяцев эти люди не всегда были на работе, были другие люди, которые тоже были вовлечены и все подписывали", -— заметил Коломойский.

Еще более нереальной эта схема смотрится на фоне национализации "Привата" в 2016 году. Если бы эта сделка действительно проходила с 2013-го, то ее обязательно разоблачили бы в 2016 году. Бизнесмен говорит, что в момент перехода финучреждения в собственность государства никакого дефицита наличных денег в кассе не обнаружили.

"Происходит национализация. Приехала туда целая "группа захвата" еще через месяц — работники Нацбанка, еще кто-то, там было людей 50. Они сняли все остатки кассы. Как вы думаете, если бы во время национализации в кассе не хватало 6 млрд, — они бы заметили это? Я думаю, наверняка бы заметили", — говорит Игорь Коломойский.

У адвокатов возник ряд процессуальных претензий к новому обвинению. Во-первых, это новое подозрение или переоформленное старье? Две недели назад Коломойскому уже вручали подозрение эти же следственные органы по этим же статьям.

"За эти дни по преступлению против собственности орган досудебного расследования переквалифицировал в служебное преступление. Коррупционное преступление", — говорит адвокат.

Никто из совладельцев и клиентов "Приватбанка" в полицию не обращался

Нет в деле и потерпевших. Теоретически в 2013 году соответствующее заявление в милицию могли написать бизнес-партнеры Коломойского, совладельцы "Привата", но у них претензий нет. Клиенты "Привата" также заявлений в милицию или полицию не писали. Не писали и юристы уже национализированного банка. Мы связались с адвокатом Андреем Пожидаевым, он с 2016 года юридически сопровождает судебные иски банка "Приват" к Коломойскому. О схеме, которую расследует БЭБ, как оказалось, он говорить не готов.

— Господин Андрей, добрый день, это Дмитрий Святненко, ТСН. Хотели у вас спросить о вчерашнем решении в отношении Игоря Коломойского.

— О каком решении идет речь?! Обращайтесь через пресс-службу "ПриватБанка".

— А "Приватбанк" писал заявление в полицию?

— Я вас не слышу.

Более того, в минувшую субботу Высший антикоррупционный суд отпустил подозреваемого чиновника "ПриватБанка" Ярослава Лугового, по делу НАБУ, потому что истек срок исковой давности. То есть госруководство "Привата" не проявило никакого интереса к такого рода делу и осталось вне юрисдикции.

Что говорят адвокаты о деле Коломойского

В ходатайстве в суд прокурор просит изменить меру пресечения на более жесткую. Но ведь к Коломойскому применен самый жесткий, говорят его адвокаты: арест с возможностью внесения залога. А подозреваемый и так уже находится в СИЗО, потому что не внес даже в десять раз меньший залог. Адвокаты считают это манипуляцией.

"Размер определенного залога он не относится к изменению меры пресечения, поэтому в соответствии с УПК, здесь вообще рассматривать нечего. Поскольку мера пресечения не меняется", — говорят адвокаты бизнесмена.

Адвокат Ростислав Кравец когда-то тоже судился с Игорем Коломойским и "ПриватБанком". Он опытный юрист и защищает в судах известных бизнесменов и политиков. За этим делом наблюдает с интересом и интересом. Говорит, что схемы по громким делам похожи друг на друга. А еще, намекает на тенденциозный характер производства.

"У нас происходит какая-то такая олимпиада имени Коломойского. На мой взгляд, это выполнение каких-то задач. В практике встречаешь такие случаи, когда дела заказные", — говорит адвокат Ростислав Кравец.

В полночь судья Шевченковского суда объявляет определение. Мера пресечения не меняется. Растет только залог. Прокурор просил почти шесть миллиардов, судья сумму уменьшает – до трех с половиной. Таким образом, Игорь Коломойский в сентябре получил два подозрения от БЭБ и одно от НАБУ. 25 сентября он попытается оспорить первое подозрение в апелляционном суде.

Напомним, что Игорю Коломойскому сообщили о подозрении по делу "ПриватБанка". Бизнесмена подозревают в незаконном завладении денежными средствами.

Шевченковский райсуд Киева переизбрал меру пресечения бизнесмену в части залога, установив ее размер в 3 млрд 891 млн гривен.