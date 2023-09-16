Счет на миллиарды: суд избрал новую сумму залога для Коломойского (эксклюзивные фото и видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Сумму залога увеличили во много раз
Шевченковский суд Киева принял решение по олигарху Игорю Коломойскому, который получил уже три подозрения, — для него изменили меру пресечения в части залога, увеличив его сумму до 3,8 млрд грн.
Ранее сумма залога была определена на уровне всего в 509 млн грн. О новом решении сообщает корреспондент "Телеграфа" из зала суда.
Стоит заметить, что прокуроры просили залог в сумме, равной размеру похищенных средств, — 5,8 млрд грн. Суд удовлетворил их прошение только частично.
Фото, видео: Ян Доброносов, "Телеграф"
Напомним, что Игорь Коломойский получил свое первое подозрение в начале сентября, — тогда его обвинили в легализации имущества, полученного путем мошенничества. Тогда же бизнесмена взяли под стражу с правом выхода на свободу под залог в сумме 500 млн и 960 тысяч гривен. Второе подозрение Коломойский получил 7 сентября по делу о завладении 9,2 млрд грн "ПриватБанка".
Как сообщал "Телеграф", третье подозрение Коломойскому вручили 14 сентября в связи с подделкой документов, завладении чужим имуществом в особо крупных размерах и распоряжении имуществом, полученым преступным путем.