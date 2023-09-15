Коломойский получил уже третье подозрение: у Зеленского рассказали детали
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 1070
Бюро экономической безопасности Украины продолжает расследование
Известному украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому, который находится в СИЗО и недавно получил подозрение по делу ПриватБанка, объявили уже третье подозрение. Первое касается легализации имущества, полученного мошенническим путем.
Об этом сообщил советник главы Офиса президента Украины Сергей Лещенко в Telegram. Он отметил, что это стало результатом продолжающегося расследования Бюро экономической безопасности Украины.
Новое подозрение касается:
- организации подделки документов на перевод средств;
- организации завладения чужим имуществом организованной группой в особо крупных размерах;
- приобретения и распоряжения имуществом, в отношении которого фактические обстоятельства свидетельствуют о его получении преступным путем.
"Досудебным расследованием установлено, что Коломойский организовал и возглавил организованную группу. В ее состав также входил руководитель Столичного филиала "ПриватБанка" Сергей Волков и другие должностные лица Столичного филиала и Главного офиса "ПриватБанка", — пишет Лещенко.
По информации Лещенко, они разработали план, направленный на завладение средствами "ПриватБанка". В его основе лежало создание видимости внесения наличных средств от имени Коломойского в кассу главного офиса банка, их учета, оформления перевозки несуществующих наличных средств инкассаторами и тому подобное.
"Искусственное внесение наличных средств от имени Коломойского происходило в период с 26.03.2013 по 18.02.2014 на общую сумму 5 млрд. 878 млн. грн", — отметил Лещенко.
По его информации, эти средства для легализации перечислялись на счета таких фирм и организаций:
- ООО "ФК "Днепр";
- собственный счет Коломойского;
- "Объединенная еврейская община Украины";
- ООО "Протон-21";
- ООО "ЮБИ";
- ООО "ФК "Гамбит";
- ПАО "НПК-Галичина";
- карточный счет Коломойского в "ПриватБанке";
- счета в АО "Айбокс Банк" с последующим перечислением средств на счета компаний-нерезидентов;
- Marks And Sokolov LLC (США);
- Hughes Hubbard And Reed LLP (США);
- Fieldfisher LLP (Великобритания);
- Nomea Law Firm (Швейцария).
Напомним, силовики пришли домой к Коломойскому 2 сентября. Ему вручили подозрение по нескольким статьям Уголовного кодекса. В частности это ст. 190 и 209, а именно легализация имущества, полученного мошенническим путем. В этот же день олигарха взяли под стражу, с возможностью выйти под залог в размере 509 миллионов 960 тысяч гривен. Однако он не стал вносить его и остался в СИЗО. 7 сентября Коломойскому сообщили о втором подозрении в завладении более 9,2 млрд гривен "ПриватБанка".
Ранее "Телеграф" писал, что адвокат Коломойского Александр Лисак рассказал, как олигарх чувствует себя в СИЗО. По его словам, он "держится и читает литературу", голодовку объявлять не собирается.