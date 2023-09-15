Коломойский получил уже третье подозрение: у Зеленского рассказали детали

Бюро экономической безопасности Украины продолжает расследование

Известному украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому, который находится в СИЗО и недавно получил подозрение по делу ПриватБанка, объявили уже третье подозрение. Первое касается легализации имущества, полученного мошенническим путем.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Украины Сергей Лещенко в Telegram. Он отметил, что это стало результатом продолжающегося расследования Бюро экономической безопасности Украины.

Новое подозрение касается:

организации подделки документов на перевод средств;

организации завладения чужим имуществом организованной группой в особо крупных размерах;

приобретения и распоряжения имуществом, в отношении которого фактические обстоятельства свидетельствуют о его получении преступным путем.

"Досудебным расследованием установлено, что Коломойский организовал и возглавил организованную группу. В ее состав также входил руководитель Столичного филиала "ПриватБанка" Сергей Волков и другие должностные лица Столичного филиала и Главного офиса "ПриватБанка", — пишет Лещенко.

По информации Лещенко, они разработали план, направленный на завладение средствами "ПриватБанка". В его основе лежало создание видимости внесения наличных средств от имени Коломойского в кассу главного офиса банка, их учета, оформления перевозки несуществующих наличных средств инкассаторами и тому подобное.

"Искусственное внесение наличных средств от имени Коломойского происходило в период с 26.03.2013 по 18.02.2014 на общую сумму 5 млрд. 878 млн. грн", — отметил Лещенко.

По его информации, эти средства для легализации перечислялись на счета таких фирм и организаций:

ООО "ФК "Днепр";

собственный счет Коломойского;

"Объединенная еврейская община Украины";

ООО "Протон-21";

ООО "ЮБИ";

ООО "ФК "Гамбит";

ПАО "НПК-Галичина";

карточный счет Коломойского в "ПриватБанке";

счета в АО "Айбокс Банк" с последующим перечислением средств на счета компаний-нерезидентов;

Marks And Sokolov LLC (США);

Hughes Hubbard And Reed LLP (США);

Fieldfisher LLP (Великобритания);

Nomea Law Firm (Швейцария).

Напомним, силовики пришли домой к Коломойскому 2 сентября. Ему вручили подозрение по нескольким статьям Уголовного кодекса. В частности это ст. 190 и 209, а именно легализация имущества, полученного мошенническим путем. В этот же день олигарха взяли под стражу, с возможностью выйти под залог в размере 509 миллионов 960 тысяч гривен. Однако он не стал вносить его и остался в СИЗО. 7 сентября Коломойскому сообщили о втором подозрении в завладении более 9,2 млрд гривен "ПриватБанка".

Ранее "Телеграф" писал, что адвокат Коломойского Александр Лисак рассказал, как олигарх чувствует себя в СИЗО. По его словам, он "держится и читает литературу", голодовку объявлять не собирается.