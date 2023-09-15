Коломойський отримав уже третю підозру: у Зеленського розповіли деталі

Бюро економічної безпеки України продовжує розслідування

Відомому українському бізнесмену Ігорю Коломойському, який перебуває у СІЗО і нещодавно отримав підозру у справі ПриватБанку, оголосили вже третю підозру. Перша стосується легалізації майна, одержаного шахрайським шляхом.

Про це повідомив радник глави Офісу президента України Сергій Лещенко у Telegram. Він зазначив, що це стало результатом розслідування Бюро економічної безпеки України, що триває.

Нова підозра стосується:

організації підробки документів на переказ коштів;

організації заволодіння чужим майном організованою групою особливо великих розмірах;

придбання та розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.

"Досудовим розслідуванням встановлено, що Коломойський організував та очолив організовану групу. До її складу також входив керівник Столичної філії "ПриватБанку" Сергій Волков та інші посадові особи Столичної філії та Головного офісу "ПриватБанку", — пише Лещенко.

За інформацією Лещенка, вони розробили план, спрямований на заволодіння коштами "ПриватБанку". В його основі лежало створення видимості внесення готівки від імені Коломойського до каси головного офісу банку, їх обліку, оформлення перевезення готівки, що не існує, інкасаторами, тощо.

"Штучне внесення готівкових коштів від імені Коломойського відбувалося у період з 26.03.2013 по 18.02.2014 на загальну суму 5 мільярдів 878 мільйонів гривень", — зазначив Лещенко.

За його інформацією, ці кошти для легалізації перераховувалися на рахунки таких фірм та організацій:

ТОВ "ФК "Дніпро";

власний рахунок Коломойського;

"Об’єднана єврейська громада України";

ТОВ "Протон-21";

ТОВ "ЮБІ";

ТОВ "ФК "Гамбіт";

ПАТ "НВК-Галичина";

картковий рахунок Коломойського у "ПриватБанку";

рахунки у АТ "Айбокс Банк" з наступним перерахуванням коштів на рахунки компаній-нерезидентів;

Marks And Sokolov LLC (США);

Hughes Hubbard And Reed LLP (США);

Fieldfisher LLP (Велика Британія);

Nomea Law Firm (Швейцарія).

Нагадаємо, силовики прийшли додому до Коломойського 2 вересня. Йому вручили підозру за кількома статтями Кримінального кодексу. Зокрема, це ст. 190 та 209, а саме легалізація майна, отриманого шахрайським шляхом. Цього ж дня олігарха взяли під варту з можливістю вийти під заставу у розмірі 509 мільйонів 960 тисяч гривень. Однак він не став вносити її та залишився у СІЗО. 7 вересня Коломойському повідомили про другу підозру у заволодінні понад 9,2 млрд гривень "ПриватБанку".

Раніше "Телеграф" писав, що адвокат Коломойського Олександр Лісак розповів, як олігарх почувається у СІЗО. За його словами, він "тримається і читає літературу", голодування оголошувати не збирається.