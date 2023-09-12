"Він тримається": адвокат Коломойського розповів, чи бізнесмен оголошуватиме голодування

Бізнесмен займається читанням літератури

Відомий український бізнесмен Ігор Коломойський, який днями було відправлено до СІЗО, не збирається оголошувати голодування.

Як розповів його адвокат Олександр Лисак у коментарі виданню "Українські новини", олігарх перебуваючи у СІЗО "тримається та читає літературу".

При цьому він додав, що Коломойський голодування оголошувати не збирається, тому що не бачить у цьому жодного сенсу, але при цьому харчується без особливого апетиту.

"Ви ж розумієте, там не надто й хочеться їсти", — сказав Лисак, відповідаючи на запитання про те, чи приносять їжу бізнесмену родичі.

За словами юриста, після оголошення підозри детективи НАБУ проводили з його клієнтом низку слідчих дій.

Нагадаємо, вранці 2 вересня співробітники Служби безпеки України вручили Коломойському підозри за статтями 190 (шахрайство) та 209 (відмивання майна, одержаного нелегальним шляхом). Того ж дня суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів, тобто до 31 жовтня поточного року включно. Як альтернативу йому запропонували внести заставу у розмірі майже 510 мільйонів гривень.

Як повідомлялося раніше, окрім підозр у справі "Укрнафти", які вручила СБУ, Коломойського "тримають на прицілі" НАБУ та САП у справі "Приватбанку". Чим вони відрізняються один від одного і що за ними може загрожувати олігарху, можна прочитати в матеріалі "Телеграф" за цим посиланням.